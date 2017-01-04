13:23, 12 Ocak 2017 PerÅŸembe

Kocaeli'de DEAÅž operasyonu





Kocaeli'de DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda 10 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kocaeliâ€™nin KÃ¶rfez ilÃ§esinde DEAÅžâ€™a yÃ¶nelik operasyon dÃ¼zenlenirken, Ã‡eÃ§en uyruklu 10 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. Bu sabah saatlerinde, KÃ¶rfez Ä°limtepe Mahallesiâ€™nde bulunan toplu konutlarda oturan isimleri belirlenen kiÅŸilere yÃ¶nelik operasyon dÃ¼zenlendi. JandarmanÄ±n operasyonuna polis de destek verirken, Ã‡eÃ§en uyruklu 10 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. SoruÅŸturma devam ediyor.

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