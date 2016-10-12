13:25, 12 Ocak 2017 PerÅŸembe

Eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki PKK'lÄ± yakalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Batman'da eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu belirlenen Suriyeli uyruklu PKK'lÄ± yakalandÄ±.

Batman ValiliÄŸi, polis ekiplerinin istihbarat Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sonucu Ä°luh Mahallesi'nde bir eve operasyon yaptÄ±klarÄ±nÄ± ve bir PKK'lÄ±nÄ±n yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Valilik aÃ§Ä±klamasÄ± ÅŸÃ¶yle:

"Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nce elde edilen istihbari Ã§alÄ±ÅŸmalar sonucu, Ä°luh Mahallesi'nde bir evde uzun namlulu silahlarÄ±n bulunduÄŸu ve bu silahlarÄ±n kontrol amaÃ§lÄ± mahalleye gelen polis ekiplerine karÅŸÄ± kullanÄ±lacaÄŸÄ±na dair elde edilen bilgiler kapsamÄ±nda, Suriye uyruklu bir ÅŸahsÄ±n ikametinde yapÄ±lan aramada; bir adet KalaÅŸinkof marka uzun namlulu otomatik silah, bu silaha ait iki adet ÅŸarjÃ¶r ve mermiler, iki adet av tÃ¼feÄŸi ile 2 bin 500 gram uyuÅŸturucu esrar maddesi ele geÃ§irilmiÅŸtir. Silah ve esrar maddesine el konulan Suriye uyruklu ÅŸahÄ±s, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Mahkemece tutuklandÄ±."