13:33, 12 Ocak 2017 PerÅŸembe

DÃ¶rt ildeki FETÃ– operasyonunda 22 gÃ¶zaltÄ±





DÃ¶rt ilde FETÃ–'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda 22 eski emniyet personeli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Bilecik merkezli 4 ilde, FETÃ–/PDY'yeÂ yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda 22 eski emniyet personeli yakalandÄ±. Ã–rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock" kullandÄ±klarÄ± belirlenen, daha Ã¶nce gÃ¶revden ihraÃ§ edilmiÅŸ aralarÄ±nda 2 ve 4. sÄ±nÄ±f emniyet mÃ¼dÃ¼rlerinin de bulunduÄŸu 22 eski emniyet personeli hakkÄ±nda yakalama Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. Bunun Ã¼zerine Bilecik Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžubesi ekiplerince, Bilecik, BozÃ¼yÃ¼k ve SÃ¶ÄŸÃ¼t ilÃ§eleri ile Ankara, EskiÅŸehir ve KÃ¼tahya'da operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 22 eski emniyet personelinin evlerinde arama yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, il dÄ±ÅŸÄ±ndaki ÅŸÃ¼phelilerin Bilecik'e getirileceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. Olayla ilgili soruÅŸturma sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.

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