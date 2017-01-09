13:44, 12 Ocak 2017 PerÅŸembe

KÄ±brÄ±sâ€™ta, garantÃ¶r Ã¼lkeler devrede

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

KÄ±brÄ±s mÃ¼zakerelerinde, bugÃ¼n bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ± yaÅŸanÄ±yor. KÄ±brÄ±slÄ± TÃ¼rkler ve KÄ±brÄ±slÄ± Rumlar ile garantÃ¶r Ã¼lkeler TÃ¼rkiye, Yunanistan ve Ä°ngiltere BM gÃ¶zetiminde Cenevreâ€™de bir araya geliyor.

KÄ±brÄ±s'ta BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) gÃ¶zetiminde 15 MayÄ±s 2015'te yeniden baÅŸlayan mÃ¼zakereler Ã§erÃ§evesinde dÃ¼zenlenenÂ uluslararasÄ± konferans Ä°sviÃ§re'nin Cenevre kentinde bugÃ¼n baÅŸlÄ±yor.

BM Cenevre Ofisi'nin ev sahipliÄŸinde gerÃ§ekleÅŸecek tarihi konferansa, Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti (KKTC) CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ± ve Rum lider Nikos Anastasiadis ile garantÃ¶r Ã¼lkeler adÄ±na DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Yunanistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Nikos Kocias ve Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Boris Johnson katÄ±lacak.

Avrupa BirliÄŸinin (AB) "Ã¶zel gÃ¶zlemci" sÄ±fatÄ±yla temsil edileceÄŸi kritik konferansÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± ise BM Genel Sekreteri Antonio GutteresÂ yapacak.Â KonferansÄ±n ana gÃ¼ndem maddesini, mÃ¼zakerelerin 6 temel baÅŸlÄ±ÄŸÄ±ndan biri olan "GÃ¼venlik ve Garantiler" oluÅŸturacak, harita konusu gÃ¼ndeme gelmeyecek.

BM Cenevre Ofisi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ä°sviÃ§re saatiyle 11.15'te baÅŸlayacak konferans Ã¶ncesi BM Genel Sekreteri Gutteres, KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ± ve Rum liderÂ Anastasiadis ile birlikte basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±karak poz verecek.

Konferansa saat 13.00'da ara verildikten sonra, 14.45'te BM Genel Sekreteri Gutteres, KÄ±brÄ±slÄ± liderlerin de eÅŸlik edeceÄŸi bir basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek. BÃ¼tÃ¼n oturumlarÄ±nÄ±n basÄ±na kapalÄ± olacaÄŸÄ± konferans iÃ§in taraflarÄ±n akÅŸam 18.00'da yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.

AKINCI Ä°NGÄ°LÄ°Z BAKANLARLA GÃ–RÃœÅžECEK

CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±,Â konferans Ã¶ncesi saat 09.35â€™te Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Johnson ve Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet BakanÄ± Alan Duncan ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.

Ã–te yandan Cenevre polisi, delegasyonlarÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± oteller ve BM yerleÅŸkesi civarÄ±nda olaÄŸanÃ¼stÃ¼ gÃ¼venlik Ã¶nlemleri aldÄ±. BM Cenevre Ofisi etrafÄ±nda bugÃ¼n araÃ§larÄ±n park edilmesine izin verilmeyecek.

Konferansa uluslararasÄ± medyanÄ±n yoÄŸun ilgisi de dikkat Ã§ekiyor. DÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir bir yanÄ±ndan basÄ±n mensuplarÄ± mÃ¼zakereleri ve konferansÄ± takip etmek iÃ§in Cenevre'ye akÄ±n ederken, BM Cenevre Ofisi'ndeki basÄ±n odasÄ±nÄ±n yetersiz kaldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶zlendi.

"SONUÃ‡ NE OLURSA OLSUN TARÄ°HÄ° OLACAK"

BM Genel Sekreteri'nin KÄ±brÄ±s Ã–zel DanÄ±ÅŸmanÄ± Espen Barth Eide dÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, garantÃ¶r Ã¼lkelerinÂ kendi aralarÄ±nda yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ diplomasi sonucunda bugÃ¼nkÃ¼ konferansa dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ± seviyesinde katÄ±lma kararÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "YarÄ±n (bugÃ¼n) tarihi bir gÃ¼n olacak. SonuÃ§ ne olursa olsun tarihi olacak. Ã‡Ã¼nkÃ¼, bu sÃ¼reÃ§te ilk defa garantÃ¶r gÃ¼Ã§ler ile KÄ±brÄ±slÄ± liderlerin hepsi bir arada olacak." ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°SVÄ°Ã‡RE'DE 3 TURLU MÃœZAKERE

BM Genel Sekreteri'nin KÄ±brÄ±s Ã–zel DanÄ±ÅŸmanÄ± Eide'nin arabuluculuÄŸunda pazartesi gÃ¼nÃ¼ Ä°sviÃ§re'de son 3 ayda Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kez bir araya gelen taraflar,Â mÃ¼zakerelerin ilk gÃ¼nÃ¼nde "MÃ¼lkiyet" ve "YÃ¶netim ve GÃ¼Ã§ PaylaÅŸÄ±mÄ±" konularÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

Taraflar ikinci gÃ¼nÂ "YÃ¶netim-GÃ¼Ã§ PaylaÅŸÄ±mÄ±", "Avrupa BirliÄŸi (AB)" ve "Ekonomi" baÅŸlÄ±klarÄ±nÄ± masaya yatÄ±rdÄ±. Cenevre'deki mÃ¼zakerelerin son gÃ¼nÃ¼nde deÂ taraflar haritalarÄ±nÄ± sundu. Haritalar, iki tarafÄ±n harita uzmanlarÄ±nÄ±n kontrollerinin ardÄ±ndan BM'nin Ã§elik kasasÄ±na alÄ±narak kilitlendi.

KÄ±brÄ±s sorununa Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¼retmek, adada kalÄ±cÄ± barÄ±ÅŸ ve istikrarÄ± saÄŸlamak amacÄ±yla yÃ¼rÃ¼tÃ¼len mÃ¼zakereler geÃ§en yÄ±l Ä°sviÃ§re'nin Mont Pelerin kasabasÄ±nda 7-11 ve 20-21 KasÄ±m'da iki turlu olarak gerÃ§ekleÅŸmiÅŸti.Â Mont Pelerin'deki mÃ¼zakerelerin ikinci turunda da Rum tarafÄ±nÄ±n aÅŸÄ±rÄ± taleplerde bulunmasÄ± ve uzlaÅŸmaz tavÄ±rlarÄ±ndan dolayÄ± sonuÃ§ alÄ±namamÄ±ÅŸtÄ±.

Liderler, 1 AralÄ±kâ€™ta adada bir araya gelerek mÃ¼zakerelere devam ve ocak ayÄ±nda KÄ±brÄ±s ile ilgili uluslararasÄ± bir konferans gerÃ§ekleÅŸtirme kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.

KÄ±brÄ±s mÃ¼zakereleri, "Ekonomi, Avrupa BirliÄŸi (AB), MÃ¼lkiyet, YÃ¶netim-GÃ¼Ã§ PaylaÅŸÄ±mÄ±, Toprak ile GÃ¼venlik ve Garantiler" olmak Ã¼zere 6 temel baÅŸlÄ±ktan oluÅŸuyor.