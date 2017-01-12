13:54, 12 Ocak 2017 PerÅŸembe

ABD istihbaratÄ±: Trump dosyasÄ±nÄ± biz sÄ±zdÄ±rmadÄ±k

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD Ulusal Ä°stihbarat DirektÃ¶rÃ¼ James Clapper, Rusya'nÄ±n, seÃ§ilmiÅŸ ABD baÅŸkanÄ± Trump hakkÄ±nda zarar verici bazÄ± bilgiler topladÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelik iddialarÄ± iÃ§eren dosyayla ilgilerinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

James Clapper, 20 Ocak'ta baÅŸkanlÄ±k gÃ¶revini devralacak Donald Trump'la yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± bir aÃ§Ä±klamada, Rusya'nÄ±n elinde olduÄŸu iddia edilen 'zarar verici dosyayla' bir iliÅŸkilerinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

SÃ¶z konusu dosyanÄ±n 'ulusal gÃ¼venlik iÃ§in hayli yÄ±pratÄ±cÄ± ve zarar verici' olduÄŸunu belirten Clapper ÅŸu ifadeleri kullandÄ±: "Bu dosyanÄ±n istihbarat servislerimizin bir Ã¼rÃ¼nÃ¼ olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bunu kamuoyuna sÄ±zdÄ±ranÄ±n istihbarat camiasÄ±ndan biri olmadÄ±ÄŸÄ±na inandÄ±ÄŸÄ±mÄ± belirttim. Ä°stihbarat servisleri bu dosyada yer alan bilgilerin gÃ¼venilir olup olmadÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin bir yargÄ±ya varmadÄ±."

CNN ve BuzzFeed, Rusya'nÄ±n Trump'Ä±n 'uygunsuz davranÄ±ÅŸlarÄ±' hakkÄ±nda zarar verici bazÄ± bilgiler topladÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶sterdiÄŸini iddia ettikleri bir dosyanÄ±n haberini yapmÄ±ÅŸtÄ±. Haberlerde dosyadaki notlarÄ±n eski bir Ä°ngiliz istihbaratÃ§Ä±ya ait olduÄŸu belirtiliyordu.

Daha sonra Wall Street Journal gazetesi 'Trump konusu Rus dosyasÄ±' notlarÄ±nÄ±n kaynaÄŸÄ±nÄ±n eski Ä°ngiliz istihbaratÃ§Ä± olan Christopter Steele olduÄŸunu yazdÄ±.

Trump, Rusya'nÄ±n kendisi hakkÄ±nda zarar verici bilgiler topladÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelik iddialarÄ± iÃ§eren dosyayÄ± kamuoyuna sÄ±zdÄ±rÄ±lmasÄ± ardÄ±ndan ABD istihbarat servislerini iÅŸaret etmiÅŸti. Twitter'dan aÃ§Ä±klama yapan Trump ÅŸu ifadeleri kullanmÄ±ÅŸtÄ±: "Ä°stihbarat servisleri bu yalan haberlerin basÄ±na 'sÄ±zmasÄ±na' baÅŸÄ±ndan izin vermemeliydi. Bir kez daha hedefleri oldum. Nazi AlmanyasÄ±â€™nda mÄ± yaÅŸÄ±yoruz?"