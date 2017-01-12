13:59, 12 Ocak 2017 PerÅŸembe

Merkez BankasÄ±nÄ±n likidite hamlesi dolarÄ± frenledi





TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ±, bugÃ¼n 1 hafta vadeli repo ihalesi aÃ§madÄ±. TCMB'nin bu hamlesinin ardÄ±ndan Dolar/TL, 3,93 sÄ±nÄ±rÄ±ndan 3,8580'e kadar geriledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Dolar/TL, TÃ¼rkiye CumhuriyetÂ Merkez BankasÄ±nÄ±n (TCMB) repo ihalesi aÃ§mamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan baÅŸladÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ sÃ¼rdÃ¼rerekÂ 3,81'in altÄ±na geriledi. GÃ¼ne yÃ¼kseliÅŸle baÅŸlayan ve 3,9296'yÄ± gÃ¶ren dolar/TL, TCMB'nin saat 10.00'da 1 hafta vadeli repo ihalesi aÃ§mamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸe geÃ§ti. HABERÄ°N DEVAMI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN Â

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