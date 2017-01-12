14:03, 12 Ocak 2017 PerÅŸembe

Ä°stanbul'un yeni mÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Hasan Kamil YÄ±lmaz





Prof. Dr. YÄ±lmaz, Ä°stanbul Ä°l MÃ¼ftÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ne getirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Marmara Ãœniversitesi Ä°lahiyat FakÃ¼ltesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. Hasan Kamil YÄ±lmaz, Ä°stanbul Ä°l MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ olarak gÃ¶revlendirildi. Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan sÃ¶z konusu gÃ¶revlendirme, 2547 sayÄ±lÄ± YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kanunu'nun 38. maddesi ile 2451 sayÄ±lÄ± BakanlÄ±klar ve BaÄŸlÄ± KuruluÅŸlarda Atama UsulÃ¼ne Ä°liÅŸkin Kanun'un 2. maddesi gereÄŸinceÂ yapÄ±ldÄ±.

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