14:04, 12 Ocak 2017 PerÅŸembe

Åžeyh Raid Salah serbest bÄ±rakÄ±lÄ±yor





1948 Filistin Ä°slami Hareketi lideri Salah'Ä±n avukatÄ± Hamayisi, "Ä°srail hapishaneler yÃ¶netimi, Salah'Ä±n 17 Ocak'ta serbest bÄ±rakÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± resmi olarak bize iletti" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°srail makamlarÄ±nÄ±n, 1948 Filistin Ä°slami Hareketi lideri Åžeyh Raid Salah'Ä± gelecek hafta serbest bÄ±rakma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Åžeyh Salah'Ä±n avukatÄ± Ã–mer Hamayisi, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ä°srail hapishaneler yÃ¶netimi, Salah'Ä±n 17 Ocak'ta serbest bÄ±rakÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± resmi olarak bize iletti." dedi. Yasalara gÃ¶re Salah'Ä±n salÄ± gÃ¼nÃ¼ bÄ±rakÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini ancak yine de endiÅŸeleri olduÄŸunu sÃ¶yleyen Hamayisi, "Ä°srail polisinin Salah'Ä±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± engellemek iÃ§in yeni suÃ§lamalar yÃ¶neltmek, idari tutukluluk kapsamÄ±na almak, ev hapsinde tutmak veya medyaya konuÅŸmasÄ±nÄ± engellemek gibi bazÄ± adÄ±mlar atmasÄ±ndan korkuyoruz." diye konuÅŸtu. Hamayisi, olaÄŸanÃ¼stÃ¼ bir durum olmadan Salah'Ä±n 17 Ocak'ta serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¼mit ettiklerini kaydetti. 1948 Filistin Ä°slami Hareketi lideri Åžeyh Salah, 9 yÄ±l Ã¶nce verdiÄŸi bir cuma hutbesinde "ÅŸiddete teÅŸvik" ettiÄŸi gerekÃ§esiyle Ä°srail mahkemesi tarafÄ±ndan 18 Nisan 2016'da 9 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Salah, mayÄ±s ayÄ±ndan bu yana Bi'ru's-Seba kentindeki hapishanede tek kiÅŸilik hÃ¼crede tutuluyor.

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