ErdoÄŸan: O kÃ¼rsÃ¼ yÄ±kmak iÃ§in oraya konmadÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, 34. Muhtarlar ToplantÄ±sÄ±'nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin sadece birer maÅŸadan ibaret olduÄŸunu, asÄ±l mÃ¼cadeleyi onlarÄ±n arkasÄ±ndaki gÃ¼Ã§lerle verdiÄŸimizi gayet iyi biliyoruz. Åžu gerÃ§eÄŸin de farkÄ±ndayÄ±z; eÄŸer maÅŸalarÄ± kÄ±rmazsak arkadaki gÃ¼Ã§ mÃ¼cadelesini kazanamayÄ±z. Bunun iÃ§in bÃ¶lÃ¼cÃ¼ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ kÄ±pÄ±rdayamaz hale getirmek iÃ§in tÃ¼m tedbirleri aldÄ±k." ifadelerini kullandÄ±.
ErdoÄŸan, "DÃ¼ne kadar DEAÅž Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda kan dÃ¶kenler, bakÄ±yoruz bugÃ¼n PYD/YPG kimliÄŸiyle karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±kÄ±yor. 'FETÃ–' derseniz, Ã¼lkemize ve milletimize dÃ¼ÅŸman kim varsa, tÃ¼m imkanlarÄ±nÄ± onun emrine veren kiÅŸiliksiz, kirli, satÄ±lÄ±k bir Ã¶rgÃ¼t haline geldi." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Bu Ã¶rgÃ¼tÃ¼n (FETÃ–) TÃ¼rkiye'de yaÅŸanan darbe giriÅŸimindeki rolÃ¼ne tereddÃ¼tle yaklaÅŸanlar, Rusya Federasyonu BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi'ne yapÄ±lan suikastin ardÄ±ndan herhalde ikna olmuÅŸlardÄ±r diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum." ÅŸeklinde konuÅŸtu.
GeldiÄŸimiz noktada artÄ±k hiÃ§ deÄŸilse kartlarÄ±n aÃ§Ä±k oynanmasÄ±nÄ± umuyoruz." diyen ErdoÄŸan, "Kimsenin PYD iÃ§in 'BunlarÄ±n PKK ile ilgisi yok' diyecek hali kalmadÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bizzat NATO destekli yayÄ±nlarda bu iliÅŸki, bu baÄŸ tÃ¼m delilleriyle ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Kimsenin 'Bizim tek Ã¶nceliÄŸimiz ve amacÄ±mÄ±z DEAÅž ile mÃ¼cadeledir' diyecek durumu da kalmadÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ TÃ¼rkiye'nin El Bab operasyonu karÅŸÄ±sÄ±nda sergilenen tavÄ±r bÃ¶yle bir hassasiyetin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶sterdi." ifadelerini kullandÄ±.
ErdoÄŸan, "Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda yaÅŸanan tabloyu gÃ¶rÃ¼yorsunuz deÄŸil mi? EÄŸer egemenlik kayÄ±tsÄ±z ÅŸartsÄ±z milletinse Meclis'in Ã§alÄ±ÅŸma ÅŸekli, Ã¼slubu bellidir. Gelirsin sÃ¶yleyeceklerini o kÃ¼rsÃ¼de sÃ¶ylersin, ondan sonra da yerine oturursun. O kÃ¼rsÃ¼ yÄ±kmak iÃ§in oraya konmadÄ±. O kÃ¼rsÃ¼ sadece sÃ¶ylenecek veya sÃ¶yleyecek sÃ¶zÃ¼ olanlar iÃ§in oraya konuldu." dedi.
Anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifi gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri ile ilgili olarak ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Parlamentoda Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± engellemek, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n sÃ¼recini uzatmak, bunlar hiÃ§bir ÅŸey kazandÄ±rmÄ±yor. Ne yaparsanÄ±z yapÄ±n, ne ederseniz edin, 15 gÃ¼n deÄŸil de bir ay ama parlamentodan bu ben inanÄ±yorum ki Ã§Ä±kÄ±p milletin Ã¶nÃ¼ne gidecektir. EÄŸer millete saygÄ±nÄ±z varsa, eÄŸer milletin iradesine inanÄ±yorsanÄ±z, eÄŸer Gazi Mustafa Kemal'in 'Egemenlik kayÄ±tsÄ±z ÅŸartsÄ±z milletindir' ilkesine inanÄ±yorsanÄ±z, o zaman bir an Ã¶nce bÄ±rakÄ±n mÃ¼zakereler bitsin ve milletin Ã¶nÃ¼ne gitsin, millet ne karar veriyorsa bu karara hep birlikte biz de eyvallah diyelim."
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