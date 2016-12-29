ErdoÄŸan, Putin ile Suriye meselesini gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ±Â Vladimir PutinÂ ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, ikili iliÅŸkiler veÂ SuriyeÂ meselesi ele alÄ±ndÄ±.
Suriye'de ateÅŸkesin Ã¼lke geneline yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±yla ilgili meseleleri konuÅŸan iki lider, soruna siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m bulma Ã§erÃ§evesinde Astana sÃ¼reci hakkÄ±nda da gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulundu.
Hatay'da FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda hazÄ±rlanan iddianamede, 15 Temmuz gecesi yaÅŸananlar ayrÄ±ntÄ±larÄ±yla anlatÄ±ldÄ±
DiyarbakÄ±r Valisi HÃ¼seyin Aksoy, "GenÃ§lerimizin spor tesislerinde yakÄ±n olmasÄ±, terÃ¶r olaylarÄ±ndan uzak kalmasÄ± adÄ±na bu sahalarÄ±n yapÄ±mÄ±nÄ± Ã¶nemsiyoruz" dedi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Rusya lideri Putin ile ikili iliÅŸkiler ve Suriye meselesini gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda yaÅŸanan tabloyu gÃ¶rÃ¼yorsunuz deÄŸil mi? O kÃ¼rsÃ¼ yÄ±kmak iÃ§in oraya konmadÄ±, sadece sÃ¶ylenecek veya sÃ¶yleyecek sÃ¶zÃ¼ olanlar iÃ§in oraya konuldu" dedi
Prof. Dr. YÄ±lmaz, Ä°stanbul Ä°l MÃ¼ftÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ne getirildi
TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ±, bugÃ¼n 1 hafta vadeli repo ihalesi aÃ§madÄ±. TCMB'nin bu hamlesinin ardÄ±ndan Dolar/TL, 3,93 sÄ±nÄ±rÄ±ndan 3,8580'e kadar geriledi
DÃ¶rt ilde FETÃ–'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda 22 eski emniyet personeli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Batman'da eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu tespit edilen Suriyeli uyruklu bir PKK'lÄ± yakalandÄ±
Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Karlov'a suikast dÃ¼zenleyen ve operasyonla etkisiz hale getirilen AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n ailesi tarafÄ±ndan alÄ±nmayan cenazesinin kimsesizler mezarlÄ±ÄŸÄ±na defnedilmesi iÃ§in iÅŸlem baÅŸlatÄ±ldÄ±
TÄ°KA, Afrika Ã¼lkesi Eritre'deki GÃ¶Ã§menlik ve VatandaÅŸlÄ±k BÃ¼rosuna elektronik ekipman desteÄŸi saÄŸladÄ±
AydÄ±n'Ä±n SÃ¶ke ilÃ§esinde FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 22 kiÅŸiden 9'u tutuklandÄ±
TÃ¼rkiye'den hacca gitmek isteyen ve bu yÄ±l ilk kez kayÄ±t yaptÄ±ran 335 bin kiÅŸiyle toplam hacÄ± adayÄ± sayÄ±sÄ± 2 milyonu aÅŸacak
FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda Sakarya'da 2 ÅŸirkete kayyum atandÄ±
Van GÃ¶lÃ¼â€™nÃ¼n altÄ±nda 1.5 yÄ±ldan bu yana sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len araÅŸtÄ±rmalarda 1915 yÄ±lÄ±nda Ruslar tarafÄ±ndan yaptÄ±rÄ±lan, askeri mÃ¼himmat ve yÃ¼k taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirlenen batÄ±k Rus ÅŸilebi bulundu