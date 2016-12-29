DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
15:13, 12 Ocak 2017 PerÅŸembe
DÄ±ÅŸ Politika
14:33, 12 Ocak 2017 PerÅŸembe

  • PaylaÅŸ
ErdoÄŸan, Putin ile Suriye meselesini gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
ErdoÄŸan, Putin ile Suriye meselesini gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Rusya lideri Putin ile ikili iliÅŸkiler ve Suriye meselesini gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ±Â Vladimir PutinÂ ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, ikili iliÅŸkiler veÂ SuriyeÂ meselesi ele alÄ±ndÄ±.

Suriye'de ateÅŸkesin Ã¼lke geneline yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±yla ilgili meseleleri konuÅŸan iki lider, soruna siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m bulma Ã§erÃ§evesinde Astana sÃ¼reci hakkÄ±nda da gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulundu.



Ä°lgili Konular rusya TÃ¼rkiye putin ErdoÄŸan
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

DÄ±ÅŸ Politika Haberleri
15 Temmuz'da muhtara albay Ã¼niformasÄ± giydirilmiÅŸ
15 Temmuz'da muhtara albay Ã¼niformasÄ± giydirilmiÅŸ

Hatay'da FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda hazÄ±rlanan iddianamede, 15 Temmuz gecesi yaÅŸananlar ayrÄ±ntÄ±larÄ±yla anlatÄ±ldÄ±
DiyarbakÄ±r'da okullara 33 spor sahasÄ± yapÄ±ldÄ±
DiyarbakÄ±r'da okullara 33 spor sahasÄ± yapÄ±ldÄ±

DiyarbakÄ±r Valisi HÃ¼seyin Aksoy, "GenÃ§lerimizin spor tesislerinde yakÄ±n olmasÄ±, terÃ¶r olaylarÄ±ndan uzak kalmasÄ± adÄ±na bu sahalarÄ±n yapÄ±mÄ±nÄ± Ã¶nemsiyoruz" dedi
ErdoÄŸan Putin ile Suriye meselesini gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
ErdoÄŸan, Putin ile Suriye meselesini gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Rusya lideri Putin ile ikili iliÅŸkiler ve Suriye meselesini gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
ErdoÄŸan O kÃ¼rsÃ¼ yÄ±kmak iÃ§in oraya konmadÄ±
ErdoÄŸan: O kÃ¼rsÃ¼ yÄ±kmak iÃ§in oraya konmadÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda yaÅŸanan tabloyu gÃ¶rÃ¼yorsunuz deÄŸil mi? O kÃ¼rsÃ¼ yÄ±kmak iÃ§in oraya konmadÄ±, sadece sÃ¶ylenecek veya sÃ¶yleyecek sÃ¶zÃ¼ olanlar iÃ§in oraya konuldu" dedi
Ä°stanbul'un yeni mÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Hasan Kamil YÄ±lmaz
Ä°stanbul'un yeni mÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Hasan Kamil YÄ±lmaz

Prof. Dr. YÄ±lmaz, Ä°stanbul Ä°l MÃ¼ftÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ne getirildi
Merkez BankasÄ±nÄ±n likidite hamlesi dolarÄ± frenledi
Merkez BankasÄ±nÄ±n likidite hamlesi dolarÄ± frenledi

TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ±, bugÃ¼n 1 hafta vadeli repo ihalesi aÃ§madÄ±. TCMB'nin bu hamlesinin ardÄ±ndan Dolar/TL, 3,93 sÄ±nÄ±rÄ±ndan 3,8580'e kadar geriledi
DÃ¶rt ildeki FETÃ– operasyonunda 22 gÃ¶zaltÄ±
DÃ¶rt ildeki FETÃ– operasyonunda 22 gÃ¶zaltÄ±

DÃ¶rt ilde FETÃ–'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda 22 eski emniyet personeli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki PKK'lÄ± yakalandÄ±
Eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki PKK'lÄ± yakalandÄ±

Batman'da eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu tespit edilen Suriyeli uyruklu bir PKK'lÄ± yakalandÄ±
Kocaeli'de DEAÅž operasyonu
Kocaeli'de DEAÅž operasyonu

Kocaeli'de DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda 10 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
BÃ¼yÃ¼kelÃ§i suikastÃ§Ä±sÄ± kimsesizler mezarlÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶mÃ¼lecek
BÃ¼yÃ¼kelÃ§i suikastÃ§Ä±sÄ± kimsesizler mezarlÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶mÃ¼lecek

Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Karlov'a suikast dÃ¼zenleyen ve operasyonla etkisiz hale getirilen AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n ailesi tarafÄ±ndan alÄ±nmayan cenazesinin kimsesizler mezarlÄ±ÄŸÄ±na defnedilmesi iÃ§in iÅŸlem baÅŸlatÄ±ldÄ±
TÄ°KA'dan Eritre'ye elektronik ekipman desteÄŸi
TÄ°KA'dan Eritre'ye elektronik ekipman desteÄŸi

TÄ°KA, Afrika Ã¼lkesi Eritre'deki GÃ¶Ã§menlik ve VatandaÅŸlÄ±k BÃ¼rosuna elektronik ekipman desteÄŸi saÄŸladÄ±
AydÄ±n'daki FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda 9 tutuklama
AydÄ±n'daki FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda 9 tutuklama

AydÄ±n'Ä±n SÃ¶ke ilÃ§esinde FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 22 kiÅŸiden 9'u tutuklandÄ±
Kuzey Irak'a hava harekatÄ±
Kuzey Irak'a hava harekatÄ±

Zap bÃ¶lgesindeki PKK hedeflerine hava harekatÄ± dÃ¼zenlendi
Ä°ki milyon kiÅŸi hac sÄ±rasÄ±nda
Ä°ki milyon kiÅŸi hac sÄ±rasÄ±nda

TÃ¼rkiye'den hacca gitmek isteyen ve bu yÄ±l ilk kez kayÄ±t yaptÄ±ran 335 bin kiÅŸiyle toplam hacÄ± adayÄ± sayÄ±sÄ± 2 milyonu aÅŸacak
Sakarya'da iki ÅŸirkete kayyum atandÄ±
Sakarya'da iki ÅŸirkete kayyum atandÄ±

FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda Sakarya'da 2 ÅŸirkete kayyum atandÄ±
Van GÃ¶lÃ¼ nde batÄ±k Rus ÅŸilebi bulundu
Van GÃ¶lÃ¼â€™nde batÄ±k Rus ÅŸilebi bulundu

Van GÃ¶lÃ¼â€™nÃ¼n altÄ±nda 1.5 yÄ±ldan bu yana sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len araÅŸtÄ±rmalarda 1915 yÄ±lÄ±nda Ruslar tarafÄ±ndan yaptÄ±rÄ±lan, askeri mÃ¼himmat ve yÃ¼k taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirlenen batÄ±k Rus ÅŸilebi bulundu

Haberler

Trump'tan Rusya'ya 'Hackleme' suÃ§lamasÄ±
Trump'tan Rusya'ya 'Hackleme' suÃ§lamasÄ±

Moskova S-400'Ã¼n korumasÄ±na girdi
Moskova S-400'Ã¼n korumasÄ±na girdi

Moskova hava sahasÄ±na S-400'lÃ¼ koruma
Moskova hava sahasÄ±na S-400'lÃ¼ koruma

Moskova 120 yÄ±lÄ±n en soÄŸuk gecesini yaÅŸadÄ±
Moskova 120 yÄ±lÄ±n en soÄŸuk gecesini yaÅŸadÄ±

Ukrayna: 5 bin Rus askeri bize karÅŸÄ± savaÅŸÄ±yor
Ukrayna 5 bin Rus askeri bize karÅŸÄ± savaÅŸÄ±yor

Rus ATV'si hem karada hem denizde
Rus ATV'si hem karada hem denizde

Rus BÃ¼yÃ¼kelÃ§i hakkÄ±nda Ekim ayÄ±nda araÅŸtÄ±rma yapÄ±lmÄ±ÅŸ
Rus BÃ¼yÃ¼kelÃ§i hakkÄ±nda Ekim ayÄ±nda araÅŸtÄ±rma yapÄ±lmÄ±ÅŸ

Rusya'da 100 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±nda Ã¶ldÃ¼
Rusya'da 100 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±nda Ã¶ldÃ¼






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 