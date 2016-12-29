14:33, 12 Ocak 2017 PerÅŸembe

ErdoÄŸan, Putin ile Suriye meselesini gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼





CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Rusya lideri Putin ile ikili iliÅŸkiler ve Suriye meselesini gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ±Â Vladimir PutinÂ ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, ikili iliÅŸkiler veÂ SuriyeÂ meselesi ele alÄ±ndÄ±. Suriye'de ateÅŸkesin Ã¼lke geneline yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±yla ilgili meseleleri konuÅŸan iki lider, soruna siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m bulma Ã§erÃ§evesinde Astana sÃ¼reci hakkÄ±nda da gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulundu.

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