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DiyarbakÄ±r'da okullara 33 spor sahasÄ± yapÄ±ldÄ±
DiyarbakÄ±r'da okullara 33 spor sahasÄ± yapÄ±ldÄ±

DiyarbakÄ±r Valisi HÃ¼seyin Aksoy, "GenÃ§lerimizin spor tesislerinde yakÄ±n olmasÄ±, terÃ¶r olaylarÄ±ndan uzak kalmasÄ± adÄ±na bu sahalarÄ±n yapÄ±mÄ±nÄ± Ã¶nemsiyoruz" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DiyarbakÄ±r'da KalkÄ±nma BakanlÄ±ÄŸÄ±nca finanse edilen, ValilikÃ§e yÃ¼rÃ¼tÃ¼len, "DezavantajlÄ± GruplarÄ±n Sosyal Entegrasyonu ve Rehabilitasyonu" Projesi kapsamÄ±nda 33 spor sahasÄ± yapÄ±ldÄ±.

Spor sahalarÄ±nÄ±n Ã¶zellikle dezavantajlÄ± gruplarÄ±n yoÄŸun olarak yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± yerlerde yapÄ±lmasÄ± iÃ§in, Aile ve Sosyal Politikalar Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve GenÃ§lik Hizmetleri ve Spor Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ arasÄ±nda iÅŸ birliÄŸi yapÄ±lmasÄ± amacÄ±yla imzalanan protokol ile Cazibe Merkezlerini Destekleme ProgramÄ± kapsamÄ±nda kurulan spor sahalarÄ± Ã§ocuk ve genÃ§lerin kullanÄ±mÄ±na sunuldu.

DiyarbakÄ±r Valisi HÃ¼seyin Aksoy, merkez YeniÅŸehir ilÃ§esindeki Sezai KarakoÃ§ Anadolu Lisesini ziyaret ederek, okulda yapÄ±mÄ± tamamlanan halÄ± saha, basketbol ve voleybol ile tenis sahasÄ±nÄ± inceledi.

Aksoy, KalkÄ±nma BakanlÄ±ÄŸÄ± programÄ± Ã§erÃ§evesinde Valilik emrine aktarÄ±lan kaynaklarla okullarÄ±n uygun olan bahÃ§elerine spor tesislerinin kurulduÄŸunu belirterek, bu kapsamda il genelinde 33 spor tesisinin genÃ§lerin hizmetine sunulduÄŸunu sÃ¶yledi.

Proje ile halÄ± saha, basketbol-voleybol ve tenis sahalarÄ±nÄ± hizmete aÃ§tÄ±klarÄ±nÄ± aktaran Aksoy, ÅŸunlarÄ± belirtti:

"GenÃ§lerimizin spor tesislerinde yakÄ±n olmasÄ±, terÃ¶r olaylarÄ±ndan uzak kalmasÄ± adÄ±na bu sahalarÄ±n yapÄ±mÄ±nÄ± Ã¶nemsiyoruz. 3,5 milyon lira kaynaÄŸÄ± bu alanlarda kullandÄ±k ve genÃ§lerimizin istifadesine sunduk. Bu anlamda genÃ§lerimizin olumsuz ortamlardan uzak kalmasÄ± ve spora ilgi duymalarÄ± adÄ±na tesislerimizi daha iyi bir noktaya taÅŸÄ±ma gayretlerimiz devam edecek."

KalkÄ±nma BakanlÄ±ÄŸÄ± ile GenÃ§lik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±na bu kaynaklarÄ±n Valilik emrine aktarÄ±lmasÄ± nedeniyle teÅŸekkÃ¼r eden Aksoy, Ã¶zelikle GenÃ§lik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±na ait spor tesislerinin tadilatÄ± iÃ§in 16 milyon liralÄ±k kaynaÄŸÄ±n da Valilik emrine gÃ¶nderildiÄŸini ve bununla spor tesislerinin onarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yenisinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

Aksoy, okullardaki spor tesislerinden sadece okuldaki Ã¶ÄŸrencilerin deÄŸil, okul dÄ±ÅŸÄ±nda da genÃ§ler ile dezavantajlÄ± gruplarÄ±n da faydalanmasÄ±nÄ± saÄŸlamak, bu ve benzer yatÄ±rÄ±mlarla Ã§ocuklarÄ± ve genÃ§leri spora yÃ¶nlendirmek istediklerini belirtti. Aksoy, bu sayede hem onlarÄ±n spor alanÄ±ndaki yeteneklerinin ortaya Ã§Ä±karÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± hem de genÃ§lerin ve Ã§ocuklarÄ±n olumsuz birtakÄ±m ortamlardan etkilenmelerinin Ã¶nleneceÄŸini ifade etti.

Aksoy ve beraberindekiler daha sonra halÄ± sahada futbol oynayan genÃ§lerle hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± Ã§ektirdi.



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