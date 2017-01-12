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14:56, 12 Ocak 2017 PerÅŸembe

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Esad'Ä±n saldÄ±rÄ±larÄ± Åžam'Ä± susuz bÄ±raktÄ±
Esad'Ä±n saldÄ±rÄ±larÄ± Åžam'Ä± susuz bÄ±raktÄ±

Rejim gÃ¼Ã§lerinin saldÄ±rÄ±larÄ±nda Åžam'a gÃ¼nlÃ¼k 400 bin metrekÃ¼p su aktaran Ayn el-Fica, Barada ve HaruÅŸ su tesisleri kullanÄ±lamaz hale geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye'de BeÅŸar Esad rejiminin, Åžam'Ä±n ana su kaynaklarÄ±ndan Barada Vadisi'ne dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±lar nedeniyle baÅŸkent susuz kaldÄ±. Barada Vadisi'ndeki sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n ortak sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Avukat Fuat Ebu Hatab, su kesintisinin sorumlusunun tespit edilmesi ve tesislerin onarÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã§aÄŸrÄ± yaptÄ±.

Åžam'Ä±n batÄ± kÄ±rsalÄ±ndaki Barada Vadisi, baÅŸkentin ana su kaynaklarÄ±na ev sahipliÄŸi yapÄ±yor. Esad rejimi ve destekÃ§ileri, saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± 3 hafta Ã¶nce Halep'i ele geÃ§irdikten sonra vadiye odaklamÄ±ÅŸtÄ±.

Rejim ve destekÃ§ilerinin 22 ve 27 AralÄ±k'taki saldÄ±rÄ±larÄ±nda Åžam'a gÃ¼nlÃ¼k 400 bin metrekÃ¼p su aktaran Ayn el-Fica, Barada ve HaruÅŸ su tesisleri kullanÄ±lamaz hale geldi.

BÄ°R LÄ°TRE Ä°Ã‡ME SUYUNUN FÄ°YATI 250 SURÄ°YE LÄ°RASINA YÃœKSELDÄ°

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye gÃ¶re, Åžam'da yaÅŸayan aileler, su temini konusunda zorlanÄ±yor. Ortalama bir memur maaÅŸÄ±nÄ±n 75 dolar (yaklaÅŸÄ±k 290 TÃ¼rk lirasÄ±) olduÄŸu Ã¼lkede, bir litre iÃ§me suyun fiyatÄ± 250 Suriye lirasÄ±na (50 sent) ulaÅŸtÄ±.

Bir tanker (200 litre) suyun fiyatÄ± ise 5-9 bin Suriye lirasÄ± (10-20 dolar) arasÄ±nda deÄŸiÅŸiyor.

Su satÄ±n almakta zorlanan baÅŸkentliler ellerindeki bidonlarla park ve camilerden su temin etmek iÃ§in uzun mesafeler kat ediyor.

"REJÄ°M SALDIRILARI OLMASAYDI, SU KESÄ°NTÄ°SÄ° OLMAZDI"

Barada Vadisi'ndeki muhaliflerin sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ebu Hatab, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Esed rejiminin Barada Vadisi'ne yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n ilk gÃ¼nÃ¼nden itibaren su tesislerini hedef aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

"Rejim saldÄ±rÄ±larÄ± iÃ§erideki aktivistler tarafÄ±ndan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ ve fotoÄŸraflarla belgelenmiÅŸtir." diyen Ebu Hatab, durumu incelemek isteyen Rus heyetinin bir hafta Ã¶nce Hizbullah'a ait kontrol noktasÄ±ndan geri Ã§evrildiÄŸini hatÄ±rlattÄ±.

Ebu Hatab, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Rus heyeti, Barada Vadisi sakinlerinin temsilcileriyle rejim aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸebildi. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Barada Vadisi'ndeki silahlÄ± muhaliflerin bÃ¶lgeden Ã§Ä±karak Ä°dlib'e doÄŸru gitmesi ve bÃ¶lgeye rejim bayraÄŸÄ±nÄ±n asÄ±lmasÄ± istendi. Temsilciler, Barada Vadisi halkÄ±na danÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bu teklif reddedildi. Rus heyeti, teklifin kabul edilmemesi Ã¼zerine bÃ¶lgeyi Ã§Ã¶le dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rme tehdidinde bulundu. Bundan sonra Barada Vadisi'ne yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ±n dozu arttÄ±. Bu saldÄ±rÄ±lara aralarÄ±nda Hizbullah'Ä±n da bulunduÄŸu rejim destekÃ§isi yabancÄ± milisler, rejimin Ã¶zel kuvvetleri ve cumhuriyet muhafÄ±zlarÄ± katÄ±ldÄ±."

"Su kesintisinden rejim sorumludur. BÃ¶lge 4 yÄ±ldÄ±r muhaliflerin kontrolÃ¼ndeydi ve Åžam'a dÃ¼zenli olarak su gidiyordu. Rejim saldÄ±rÄ±larÄ± olmasaydÄ± su kesintisi olmazdÄ±." diyen Ebu Hatab, bÃ¶lgeye bir inceleme komitesinin girip, su kesintisinin sorumlusunun kim olduÄŸunun belirlenmesini, Barada Vadisi'ne yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ±n durdurularak tesislerinin onarÄ±mÄ± iÃ§in teknik ekiplerin girmesini istedi.

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Ä°lgili Konular Suriye Esad Åžam
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