Ã‡eÃ§enistan'daki operasyonlarda 100 gÃ¶zaltÄ±

'Rejim ve destekÃ§ileri ateÅŸkesi 399 defa ihlal etti'

Suriyeli muhalif gruplarÄ±n oluÅŸturduÄŸu MÃ¼zakere YÃ¼ksek Komitesi BaÅŸkanÄ± Hicab, "AteÅŸkesin yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdiÄŸi 30 AralÄ±k'tan bu yana, rejim ve destekÃ§ileri ateÅŸkesi 399 defa ihlal etti, en az 271 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼" dedi