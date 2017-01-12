15 Temmuz'da muhtara albay Ã¼niformasÄ± giydirilmiÅŸ

Hatay'da FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸimiyle ilgili hazÄ±rlanan iddianamede, gÃ¶revi o gÃ¼n devralan eski Serinyol Jandarma Alay KomutanÄ± Albay Etem Metehan YaÅŸar'Ä±n, o gece bir mahalle muhtarÄ±na kendi kÄ±ÅŸlÄ±k albay Ã¼niformasÄ±nÄ± giydirdiÄŸi ve ondan silahlÄ± kiÅŸiler bulmasÄ±nÄ± istediÄŸi bilgisi yer aldÄ±.
Hatay Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda aralarÄ±nda asker ve polislerin de olduÄŸu 44'Ã¼ tutuklu biri firari 45 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda 112 sayfalÄ±k iddianame hazÄ±rlandÄ±.
Ä°ddianamede, 15 Temmuz 2016'da gÃ¼ndÃ¼z saatlerinde Serinyol Jandarma Alay KomutanÄ± olarak gÃ¶reve baÅŸlayan tutuklu ÅŸÃ¼phelilerden Albay Etem Metehan YaÅŸar'Ä±n o gece neler yaptÄ±ÄŸÄ± da detaylÄ± olarak anlatÄ±ldÄ±.
Jandarma Er EÄŸitim Alay KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda 15 Temmuz gecesi ildeki darbe giriÅŸimiyle ilgili askeri planlamalar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, tutuklu ÅŸÃ¼phelilerden bir mahallenin muhtarÄ± olan Mehmet Ali Dik ve kardeÅŸi Cabir Dik'in de darbe planlamasÄ± yapan YaÅŸar ve Ayhan ile hareket ettikleri belirtildi.
Ä°ddianamede, Albay YaÅŸar'Ä±n yanÄ±nda gÃ¶rev yapan askerlerden alÄ±nan bilgilere de yer verildi.
GÃ¶revli askerler, ifadelerinde, o gece YaÅŸar'Ä±n yanÄ±na elindeki poÅŸette viski ve Ã§ikolata olan iki kiÅŸinin girdiÄŸini, bunlarÄ±n muhtar Dik ve kardeÅŸi olduÄŸunu aktardÄ±.
Albay YaÅŸar'Ä±n yanÄ±na gelen muhtar Mehmet Ali Dik'e kendi kÄ±ÅŸlÄ±k albay Ã¼niformasÄ±nÄ± giydirdiÄŸi bilgisi de iddianamede yer aldÄ±.
Ä°ddianamede, YaÅŸar'Ä±n muhtar Dik'ten silahlÄ± sivil kiÅŸiler bulmasÄ±nÄ± istediÄŸi, bunun Ã¼zerine de muhtarÄ±n silahlÄ± 300 kiÅŸi bulabileceÄŸini sÃ¶ylediÄŸi aktarÄ±ldÄ±.
Ä°ddianamede ayrÄ±ca, o gece sÄ±k sÄ±k telefonla gÃ¶rÃ¼ÅŸen YaÅŸar'Ä±n kendi ÅŸahsi telefonundan konuÅŸtuÄŸu kiÅŸiye "Ben Hatay Valisi oluyorum sen de garnizon komutanÄ± oluyorsun." ÅŸeklinde konuÅŸma yaptÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Ä°ddianamede, YaÅŸar'Ä±n Ã¼st aramasÄ±nda pantolonuna gizlenmiÅŸ vaziyette A seri numaralÄ± 1 dolar bulunduÄŸu bilgisine de yer verildi.
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Hatay'da FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda hazÄ±rlanan iddianamede, 15 Temmuz gecesi yaÅŸananlar ayrÄ±ntÄ±larÄ±yla anlatÄ±ldÄ±
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