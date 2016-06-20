15:24, 12 Ocak 2017 PerÅŸembe

Atalay Filiz'e 2 kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet talebi





Ankara'da 2 kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼ren Atalay Filiz iÃ§in mÃ¼talaa hazÄ±rlandÄ±. Filiz iÃ§in 2 kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet istendi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ankara'da 2 kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼ren Atalay Filiz iÃ§in mÃ¼talaa hazÄ±rlandÄ±. Filiz iÃ§in 2 kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet istendi.

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