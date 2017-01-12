Rusya'dan hassas güdümlü füze açıklaması

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, gelecekte hassas güdümlü füzelerin nükleer silahların caydırıcı rolünü alabileceğini belirtti.
Şoygu, askerlere ve uzmanlara yönelik "Ordu ve Toplum" konulu verdiği derste Rus ordusunun silahlanmada değişikliğe gittiğini anlattı.
“Hassas güdümlü füzeler, gelecekte nükleer silahların caydırıcı rolünü alabilir” diyen Şoygu, bu değişimin uluslararası gerginliğin seviyesini azaltacağını ve uluslararası alanda güveni güçlendireceğini savundu.
Şoygu, Rus ordusunda hassas güdümlü füzelerin öncelikli hale geldiğine işaret ederek ordunun silah değişikliğine gittiğini, hassas güdümlü silahların gemilerde, denizaltılarında, füze sistemleri ve savaş uçaklarında ağırlıklı olarak kullanılacağını bildirdi. Şoygu, 2021’e kadar bu değişimin gerçekleşeceğini, silahların yüzde 72’sinin bu yönde modernleştirileceğini kaydetti.
Rusya’nın savaş gücünü rekabetin artmasından dolayı arttırdığını söyleyen Şoygu, Rusya'nın silahlanma yarışına girmeyeceğini, güvenlik seviyesini koruyacak seviyede silahlanmasını sınırlandıracağını ifade etti.
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