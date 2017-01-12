15:34, 12 Ocak 2017 PerÅŸembe

ThaÃ§i'nin Trump'la temasÄ± SÄ±rbistan'Ä± endiÅŸelendirdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Washington merkezli Belgratâ€™Ä±n Danas gazetesi, cumhuriyetÃ§i liderler Bob Dol ve James Demint ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine vurgu yaparak, Kosova CumhurbaÅŸkanÄ± HaÅŸim ThaÃ§iâ€™nin ABDâ€™nin yeni seÃ§ilen BaÅŸkanÄ± Donald Trump yÃ¶netimiyle temasa geÃ§en ilk Balkan lideri olduÄŸunu yazdÄ±.

SÄ±rp gazetesi, Kosovaâ€™nÄ±n Ä°srailâ€™den sonra kiÅŸi baÅŸÄ±na ABDâ€™den baÄŸÄ±ÅŸ alan ikinci Ã¼lke olduÄŸunun da altÄ±nÄ± Ã§izdi.

Washingtonâ€™daki gazete kaynaklarÄ±, pazartesi gÃ¼nÃ¼den perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ne kadar ABD ziyaretinde bulunan ThaÃ§iâ€™nin Amerika BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Joe Biden, aynÄ± zamanda Amerika Senatosunun DÄ±ÅŸ iliÅŸkiler Komitesi BaÅŸkanÄ± Bob Corker ve Trump yÃ¶netimine yakÄ±n olan Ä°ova senatÃ¶rÃ¼ Joni Ernst ile Kongrenin cumhuriyetÃ§i ile demokrat liderleriyle temaslarda bulunduÄŸunu belirtiyor.

Amerika eski baÅŸkan aday Bob Dol, BaÅŸkan Trumpâ€™Ä±n geÃ§ici ekibi baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± olarak atandÄ±. Bob Dol, ABDâ€™de KosovalÄ±larÄ±n gazi lobicisi olarak biliniyor ve PriÅŸtineâ€™de ana caddelerden biri ismini taÅŸÄ±maktadÄ±r.

Gazete, CumhurbaÅŸkanÄ± HaÅŸim ThaÃ§iâ€™nin ABD ziyareti amacÄ±nÄ±n Kosova ve ABD arasÄ±nda Ã§ok yÄ±llÄ±k stratejik iliÅŸkilerin teyit edilmesi, Avroatlantik entegrasyonlarÄ±nÄ±n tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± ve Kosova GÃ¼venlik GÃ¼cÃ¼nÃ¼n SilahlÄ± Kuvvetlere dÃ¶nÃ¼ÅŸmesi olduÄŸunu belirtti.