15:56, 12 Ocak 2017 PerÅŸembe

Kosova eski BaÅŸbakanÄ± Haradinay serbest





Fransa'da havalimanÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Haradinay serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Fransa'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan eski Kosova BaÅŸbakanÄ± Haradinay serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Colmar Ä°stinaf Mahkemesi'nde gÃ¶rÃ¼len davada, SÄ±rbistan'Ä±n talebi doÄŸrultusunda geÃ§en hafta Basel-Mulhouse-Freiburg HavalimanÄ±'nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan eski Kosova BaÅŸbakanÄ± Ramush Haradinay'Ä±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde karar verildi. Mahkeme, SÄ±rbistan yÃ¶netiminden gerekli belgelerin beklendiÄŸini ve bu sÃ¼re iÃ§erisinde Haradinay'Ä±n adli kontrol altÄ±nda tutulacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Kosova'daki savaÅŸta UÃ‡K'nÄ±n Dukagjin bÃ¶lge komutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapan ve halen Kosova'nÄ±n GeleceÄŸi iÃ§in Ä°ttifak (AAK) partisinin genel baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini sÃ¼rdÃ¼ren Haradinay, SÄ±rp makamlarÄ±nca Ã§Ä±karÄ±lan uluslararasÄ± yakalama kararÄ± nedeniyle 2015 yÄ±lÄ±nda da Slovenya'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ, ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

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