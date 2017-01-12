KÄ±zÄ±ltepe'de terÃ¶r operasyonu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Mardin'in KÄ±zÄ±ltepe ilÃ§esinde "sosyal medyada PKK propagandasÄ± yaptÄ±klarÄ± ve devlet bÃ¼yÃ¼klerine hakaret ettikleri" gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 4 kiÅŸiden 3'Ã¼ tutuklandÄ±.
AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, KÄ±zÄ±ltepe Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca sosyal paylaÅŸÄ±m sitelerinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± ve devlet bÃ¼yÃ¼klerine hakaret ettiÄŸi belirlenen kiÅŸilere yÃ¶nelik soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.
SoruÅŸturma kapsamÄ±nda Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ekiplerince dÃ¼zenlenen eÅŸ zamanlÄ± operasyonda Ä°.K, Ä°.Ã–, Y.E. ve A.G. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Jandarmadaki iÅŸlemlerin ardÄ±ndan adli makamlara Ã§Ä±karÄ±lan ÅŸÃ¼phelilerden Ä°.Ã–, Y.E. ve A.G. tutuklandÄ±, Ä°.K. ise adli kontrol kararÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
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Ã‡ubuk canlÄ± hayvan pazarÄ±nda tÃ¼ccarlar hayvanlarÄ±nÄ± soÄŸuktan korumak iÃ§in Ã¼zerilerine battaniye Ã¶rttÃ¼
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CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¶neminde koruma mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yapan eski Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Maksut Karal FETÃ–'den tutuklandÄ±
YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Reina'da yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± iÃ§in Ã¶vÃ¼cÃ¼ ifadeler kullanan hakemin lisansÄ± TFF tarafnÄ±dan iptal edildi.
Mardin'in KÄ±zÄ±ltepe ilÃ§esinde "sosyal medyada terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± ve devlet bÃ¼yÃ¼klerine hakaret" iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 4 kiÅŸiden 3'Ã¼ tutuklandÄ±
Ankara'da 2 kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼ren Atalay Filiz iÃ§in mÃ¼talaa hazÄ±rlandÄ±. Filiz iÃ§in 2 kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet istendi.
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DiyarbakÄ±r Valisi HÃ¼seyin Aksoy, "GenÃ§lerimizin spor tesislerinde yakÄ±n olmasÄ±, terÃ¶r olaylarÄ±ndan uzak kalmasÄ± adÄ±na bu sahalarÄ±n yapÄ±mÄ±nÄ± Ã¶nemsiyoruz" dedi
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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda yaÅŸanan tabloyu gÃ¶rÃ¼yorsunuz deÄŸil mi? O kÃ¼rsÃ¼ yÄ±kmak iÃ§in oraya konmadÄ±, sadece sÃ¶ylenecek veya sÃ¶yleyecek sÃ¶zÃ¼ olanlar iÃ§in oraya konuldu" dedi
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TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ±, bugÃ¼n 1 hafta vadeli repo ihalesi aÃ§madÄ±. TCMB'nin bu hamlesinin ardÄ±ndan Dolar/TL, 3,93 sÄ±nÄ±rÄ±ndan 3,8580'e kadar geriledi
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