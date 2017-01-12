16:09, 12 Ocak 2017 PerÅŸembe

KÄ±zÄ±ltepe'de terÃ¶r operasyonu





Mardin'in KÄ±zÄ±ltepe ilÃ§esinde "sosyal medyada terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± ve devlet bÃ¼yÃ¼klerine hakaret" iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 4 kiÅŸiden 3'Ã¼ tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Mardin'in KÄ±zÄ±ltepe ilÃ§esinde "sosyal medyada PKK propagandasÄ± yaptÄ±klarÄ± ve devlet bÃ¼yÃ¼klerine hakaret ettikleri" gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 4 kiÅŸiden 3'Ã¼ tutuklandÄ±. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, KÄ±zÄ±ltepe Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca sosyal paylaÅŸÄ±m sitelerinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± ve devlet bÃ¼yÃ¼klerine hakaret ettiÄŸi belirlenen kiÅŸilere yÃ¶nelik soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. SoruÅŸturma kapsamÄ±nda Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ekiplerince dÃ¼zenlenen eÅŸ zamanlÄ± operasyonda Ä°.K, Ä°.Ã–, Y.E. ve A.G. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Jandarmadaki iÅŸlemlerin ardÄ±ndan adli makamlara Ã§Ä±karÄ±lan ÅŸÃ¼phelilerden Ä°.Ã–, Y.E. ve A.G. tutuklandÄ±, Ä°.K. ise adli kontrol kararÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Â Â

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