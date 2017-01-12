16:11, 12 Ocak 2017 PerÅŸembe

Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± Ã¶ven hakemin lisansÄ± iptal





YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Reina'da yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± iÃ§in Ã¶vÃ¼cÃ¼ ifadeler kullanan hakemin lisansÄ± TFF tarafnÄ±dan iptal edildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Reina katliamÄ±nÄ± Ã¶ven paylaÅŸÄ±mlar yapan KÃ¼tahya bÃ¶lgesi hakemi SÃ¼leyman Belli'nin hakemlik lisansÄ± iptal edildi. TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ÅŸÃ¶yle denildi: "SÃ¼leyman BELLÄ° (Ä°l Hakemi) hakkÄ±nda; sosyal paylaÅŸÄ±m siteleri aracÄ±lÄ± ile milli, ahlaki ve sportif kÃ¼ltÃ¼re aykÄ±rÄ± aÃ§Ä±klama paylaÅŸÄ±mda bulunmasÄ± nedeni ile takdiren teÅŸtiden 3 yÄ±l hak mahrumiyeti cezasÄ± ile Hakemlik lisansÄ±nÄ±n iptal edilmesine (02.01.2017 Tedbirli) karar verilmiÅŸtir." .

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