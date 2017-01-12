16:22, 12 Ocak 2017 PerÅŸembe

BAE, GÄ±da BankasÄ± oluÅŸturacak





BAE, aÅŸÄ±rÄ± gÄ±da atÄ±k sorunu ile mÃ¼cadele kapsamÄ±nda Ã¼lke iÃ§inde ve yurtdÄ±ÅŸÄ±nda yoksul insanlarÄ±n gÄ±da ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak Ã¼zere bir GÄ±da BankasÄ± oluÅŸturmayÄ± planlÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BirleÅŸik Arap Emirlikleri (BAE), Dubai havayolu ÅŸirketi Emirates ve Dubai Åžeyhi Muhammed bin Rashid Al Maktum, otellerde fazla Ã¼retilen yemekler, sÃ¼permarketler restoranlardan teslim alÄ±nacak besinlerin yetersiz beslenen ihtiyaÃ§ sahiplerine daÄŸÄ±tÄ±lmasÄ± iÃ§in bir GÄ±da BankasÄ± kurulmasÄ± ve bunun daÄŸÄ±tÄ±mÄ±n nasÄ±l olacaÄŸÄ± konusunda gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere baÅŸladÄ±. YapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalar sonrasÄ±nda Ã¶zellikle, Abu Dabi emirliÄŸinde, atÄ±k toplam hacminin yÃ¼zde 35-50'lik kÄ±smÄ±nÄ±n yiyeceklerden oluÅŸtuÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Ä°htiyaÃ§ sahibi insanlara yardÄ±m yararÄ±na kurulacak GÄ±da BankasÄ±'nÄ±n Ã¶nemli bir roloynayacaÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor. Â

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