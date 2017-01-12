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17:51, 12 Ocak 2017 PerÅŸembe
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16:32, 12 Ocak 2017 PerÅŸembe

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ErdoÄŸan'Ä±n eski koruma mÃ¼dÃ¼rÃ¼ tutuklandÄ±
ErdoÄŸan'Ä±n eski koruma mÃ¼dÃ¼rÃ¼ tutuklandÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¶neminde koruma mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yapan eski Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Maksut Karal FETÃ–'den tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Antalya'da FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¶neminde koruma mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yapan eski Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Maksut Karal tutuklandÄ±. Karal, FETÃ–'den tutuklanmadan Ã¶nce Antalya'da bulunan altÄ±n rengine boyanmÄ±ÅŸ kÃ¼lÃ§elerle ilgili olarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

Kemer Ä°lÃ§esi GÃ¶ynÃ¼k Mahallesi GÃ¶ynÃ¼k Kanyonu iÃ§erisindeki daÄŸlÄ±k alanda geÃ§en aralÄ±k ayÄ±nda kaÃ§ak kazÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve 20 ton kÃ¼lÃ§e altÄ±n bulunduÄŸu ihbarÄ± yapÄ±ldÄ±. Bunun Ã¼zerine Ä°lÃ§e Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri bÃ¶lgeye giderek araÅŸtÄ±rma baÅŸlattÄ±. Ä°nceleme sonunda giriÅŸi kapatÄ±lan bir maÄŸarada altÄ±n rengine boyanmÄ±ÅŸ 369 alÃ§Ä± kÃ¼lÃ§e bulundu. Olayla ilgili 28 AralÄ±k'ta 4 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Adliyeden serbest bÄ±rakÄ±lan ÅŸÃ¼phelilerden emekli emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Maksut Karal'Ä±n FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda arandÄ±ÄŸÄ± tespit edildi. Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžubesi ekiplerince yeniden gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Maksut Karal, iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan dÃ¼n adliyeye sevk edildi. SavcÄ±lÄ±k sorgusundan sonra 'terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi olmak' ve 'Ã¶rgÃ¼t adÄ±na faaliyetlerde bulunmak' suÃ§lamalarÄ±ndan sulh ceza hakimliÄŸine Ã§Ä±karÄ±lan Maksut Karal, tutuklandÄ±.

RESEN EMEKLÄ° EDÄ°LMÄ°ÅžTÄ°

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¶neminde koruma mÃ¼dÃ¼rÃ¼ olarak gÃ¶rev yapan 2'nci sÄ±nÄ±f Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Maksut Karal, 29 Ekim'de 2016'da Ã§Ä±karÄ±lan 675 sayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname ile resen emekli edilmiÅŸti.



Ä°lgili Konular FETÃ– soruÅŸturmasÄ±
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