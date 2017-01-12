ErdoÄŸan'Ä±n eski koruma mÃ¼dÃ¼rÃ¼ tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Antalya'da FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¶neminde koruma mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yapan eski Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Maksut Karal tutuklandÄ±. Karal, FETÃ–'den tutuklanmadan Ã¶nce Antalya'da bulunan altÄ±n rengine boyanmÄ±ÅŸ kÃ¼lÃ§elerle ilgili olarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.
Kemer Ä°lÃ§esi GÃ¶ynÃ¼k Mahallesi GÃ¶ynÃ¼k Kanyonu iÃ§erisindeki daÄŸlÄ±k alanda geÃ§en aralÄ±k ayÄ±nda kaÃ§ak kazÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve 20 ton kÃ¼lÃ§e altÄ±n bulunduÄŸu ihbarÄ± yapÄ±ldÄ±. Bunun Ã¼zerine Ä°lÃ§e Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri bÃ¶lgeye giderek araÅŸtÄ±rma baÅŸlattÄ±. Ä°nceleme sonunda giriÅŸi kapatÄ±lan bir maÄŸarada altÄ±n rengine boyanmÄ±ÅŸ 369 alÃ§Ä± kÃ¼lÃ§e bulundu. Olayla ilgili 28 AralÄ±k'ta 4 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Adliyeden serbest bÄ±rakÄ±lan ÅŸÃ¼phelilerden emekli emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Maksut Karal'Ä±n FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda arandÄ±ÄŸÄ± tespit edildi. Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžubesi ekiplerince yeniden gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Maksut Karal, iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan dÃ¼n adliyeye sevk edildi. SavcÄ±lÄ±k sorgusundan sonra 'terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi olmak' ve 'Ã¶rgÃ¼t adÄ±na faaliyetlerde bulunmak' suÃ§lamalarÄ±ndan sulh ceza hakimliÄŸine Ã§Ä±karÄ±lan Maksut Karal, tutuklandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¶neminde koruma mÃ¼dÃ¼rÃ¼ olarak gÃ¶rev yapan 2'nci sÄ±nÄ±f Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Maksut Karal, 29 Ekim'de 2016'da Ã§Ä±karÄ±lan 675 sayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname ile resen emekli edilmiÅŸti.
Ã‡ubuk canlÄ± hayvan pazarÄ±nda tÃ¼ccarlar hayvanlarÄ±nÄ± soÄŸuktan korumak iÃ§in Ã¼zerilerine battaniye Ã¶rttÃ¼
Irak'Ä±n gÃ¼neyindeki doÄŸalgaz Ã¼retimi, gÃ¼nlÃ¼k 700 milyon metrekÃ¼pe ulaÅŸtÄ±
Adana'da FETÃ– terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olduklarÄ± iddiasÄ±yla haklarÄ±nda dava aÃ§Ä±lan 26'sÄ± tutuklu 31 Ã¶ÄŸretmenin yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¶neminde koruma mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yapan eski Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Maksut Karal FETÃ–'den tutuklandÄ±
YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Reina'da yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± iÃ§in Ã¶vÃ¼cÃ¼ ifadeler kullanan hakemin lisansÄ± TFF tarafnÄ±dan iptal edildi.
Mardin'in KÄ±zÄ±ltepe ilÃ§esinde "sosyal medyada terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± ve devlet bÃ¼yÃ¼klerine hakaret" iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 4 kiÅŸiden 3'Ã¼ tutuklandÄ±
Ankara'da 2 kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼ren Atalay Filiz iÃ§in mÃ¼talaa hazÄ±rlandÄ±. Filiz iÃ§in 2 kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet istendi.
DavutoÄŸlu, GÃ¼len ile o dÃ¶nem BaÅŸbakan olan CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n talimatÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi
Hatay'da FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda hazÄ±rlanan iddianamede, 15 Temmuz gecesi yaÅŸananlar ayrÄ±ntÄ±larÄ±yla anlatÄ±ldÄ±
DiyarbakÄ±r Valisi HÃ¼seyin Aksoy, "GenÃ§lerimizin spor tesislerinde yakÄ±n olmasÄ±, terÃ¶r olaylarÄ±ndan uzak kalmasÄ± adÄ±na bu sahalarÄ±n yapÄ±mÄ±nÄ± Ã¶nemsiyoruz" dedi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Rusya lideri Putin ile ikili iliÅŸkiler ve Suriye meselesini gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda yaÅŸanan tabloyu gÃ¶rÃ¼yorsunuz deÄŸil mi? O kÃ¼rsÃ¼ yÄ±kmak iÃ§in oraya konmadÄ±, sadece sÃ¶ylenecek veya sÃ¶yleyecek sÃ¶zÃ¼ olanlar iÃ§in oraya konuldu" dedi
Prof. Dr. YÄ±lmaz, Ä°stanbul Ä°l MÃ¼ftÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ne getirildi
TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ±, bugÃ¼n 1 hafta vadeli repo ihalesi aÃ§madÄ±. TCMB'nin bu hamlesinin ardÄ±ndan Dolar/TL, 3,93 sÄ±nÄ±rÄ±ndan 3,8580'e kadar geriledi
DÃ¶rt ilde FETÃ–'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda 22 eski emniyet personeli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Batman'da eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu tespit edilen Suriyeli uyruklu bir PKK'lÄ± yakalandÄ±