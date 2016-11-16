Adana'da Ã¶ÄŸretmenlerin FETÃ– davasÄ± baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Adana'da FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda haklarÄ±nda "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi olmak" suÃ§undan 15'er yÄ±l hapis cezasÄ± istemiyle davaya aÃ§Ä±lan 26'sÄ± tutuklu 31 Ã¶ÄŸretmeninin yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±.
Adana 11. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesindeki duruÅŸmaya aralarÄ±nda meslekten ihraÃ§ edilenlerin de olduÄŸu tutuklu sanÄ±klar NazÄ±m Akyol, Hasan Acar, Halil Kangal, Mehmet GÃ¶zeÄŸir, Recep OrakcÄ±, Salim DaÅŸ, Levent Ã‡iftdal, Ä°brahim YÄ±ldÄ±z, Mustafa Altunal, Ahmet Ã–zdemir, Hakan Bayten, Ramazan Sevim, Tahsin Uysal, Osman Kalender, Atila Kumru, Ahmet Mart, Sezgin SÃ¼rme, Rifat GÃ¶bekli, Mustafa Peker, Kadir KÃ¶rkÃ¼n, Zeynel Ahmet Ã–ztÃ¼rk, Esef Donat, Ã–mer YÄ±lmaz, HÃ¼seyin Ã‡ankal, Hikmet Ã–zdemir ve Halil SÃ¼rme tutuklu bulunduklarÄ± cezaevlerinden Ses ve GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ BiliÅŸim Sistemi (SEGBÄ°S) ile duruÅŸmaya katÄ±ldÄ±.
Tutuksuz sanÄ±klar Abdulhalim Åžahin, Ahmet AkÄ±m, Murat Mayam ve Ä°sa Tekin Ã‡imen ise duruÅŸmada hazÄ±r bulundu. HakkÄ±nda zorla getirilme kararÄ± verilen tutuksuz sanÄ±k Ali Kemal Denge ise duruÅŸmaya gelmedi.
SanÄ±klarÄ±n kimlik tespitlerinin ardÄ±ndan savunmalarÄ± alÄ±ndÄ±.
SanÄ±klardan Osman Kalander, ailesinin maddi durumu iyi olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in geÃ§miÅŸte FETÃ–'ye ait evlerde kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek,"Ãœniversite sonucu Ã¶ÄŸretmen oldum, gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ±m tÃ¼m okullarda maddi durumu kÃ¶tÃ¼ olan Ã¶ÄŸrencilere yardÄ±mlarda bulundum, bazÄ± Ã¶ÄŸrencilere bu cemaati teÅŸvik ettiÄŸim doÄŸrudur. Ancak bu yapÄ±yÄ± bir Ã¶rgÃ¼t niteliÄŸiyle tavsiyede bulunmadÄ±m, bÃ¼tÃ¼n gayretim maddi durumu iyi olmayan Ã¶ÄŸrencilere yardÄ±m etme amaÃ§lÄ±dÄ±r. Sohbetlere katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±m doÄŸrudur, neredeyse tÃ¼m il ve ilÃ§e ÅŸube mÃ¼dÃ¼rlerinin de bu sohbetlere katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± doÄŸrudur. HiÃ§bir kÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±m yoktur, inancÄ±m ve ahiret hayatÄ±m iÃ§in daha gÃ¼zel bir yaÅŸam iÃ§in dini kitaplarÄ±n okunduÄŸu, dini sohbetlerin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± cemaat toplantÄ±larÄ±na mesai arkadaÅŸlarÄ±mla katÄ±lmakta bir mahsur gÃ¶rmedim."ifadelerini kullandÄ±.
KHK kapsamÄ±nda kapatÄ±lan Adana EÄŸitim GÃ¶nÃ¼llÃ¼leri DerneÄŸi ile Aktif EÄŸitimciler DerneÄŸine Ã¼ye olduÄŸunu da ifade eden Kalander, Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ByLock programÄ±nÄ± kullanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼nde bulunanlarÄ± lanetlediÄŸini sÃ¶yledi.
Ahmet Ã–zdemir ise KHK ile kapatÄ±lan Aktif EÄŸitim-Sen Ã¼yesi olduÄŸunu ancak kimseyi Ã¶rgÃ¼tÃ¼n dershanesine yÃ¶nlendirmediÄŸini, kimseyi gazete veya dergi abonesi yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.
Hasan Acar da Ã¼yesi olduÄŸu Aktif EÄŸitim-Sen'in FETÃ– ile baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ± bilmediÄŸini Ã¶ne sÃ¼rerek, hakkÄ±ndaki suÃ§lamalarÄ± reddetti. Â
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