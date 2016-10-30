16:58, 12 Ocak 2017 PerÅŸembe

Suriyeli gruplar Moskova'da toplanacak





26-27 Ocak tarihlerinde aralarÄ±nda KÃ¼r temsilcinin de olduÄŸu Suriyeli gruplarÄ±n Moskova'da toplanacaÄŸÄ± belirtiliyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suriyeli muhalif temsilcilerin 26-27 Ocak'ta Moskova'da bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Sputnik'e konuÅŸan kaynak, muhaliflerin Moskova'da yapmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin amacÄ±nÄ±n Cenevre'deki mÃ¼zakereler Ã¶ncesinde ortak muhalefet heyeti kurma konusunu tartÄ±ÅŸmak olduÄŸunu ifade etti. KaynaÄŸÄ±n verdiÄŸi bilgilere gÃ¶re Moskova'daki toplantÄ±ya bir KÃ¼rt temsilci de dahil olmak Ã¼zere 6 muhalif isim davet edildi. Â

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