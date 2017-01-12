17:06, 12 Ocak 2017 PerÅŸembe

Irak'ta doÄŸalgaz Ã¼retimi arttÄ±





Irak'Ä±n gÃ¼neyindeki doÄŸalgaz Ã¼retimi, gÃ¼nlÃ¼k 700 milyon metrekÃ¼pe ulaÅŸtÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Irak'Ä±n gÃ¼neyindeki doÄŸalgaz Ã¼retiminin gÃ¼nlÃ¼k 700 milyon metrekÃ¼pe ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Irak GÃ¼ney Gaz Ãœretim Åžirketi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ahmet Saddam, gazetecilere, Ã¼lkenin gÃ¼neyinde gÃ¼nlÃ¼k doÄŸal gaz Ã¼retiminin 700 milyon metrekÃ¼pe ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunu yÄ±l sonunda gÃ¼nlÃ¼k 1 milyar metrekÃ¼pe Ã§Ä±karacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Saddam, Basra kent merkezine yaklaÅŸÄ±k 50 kilometre mesafede bulunan Nehran Ã–mer Petrol SahasÄ±'nda da doÄŸal gaz Ã¼retimine baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti. Saddam, buradan gÃ¼nlÃ¼k 30 milyon metrekÃ¼p Ã¼retim yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktararak, bunun yÄ±l sonunda gÃ¼nlÃ¼k 200 milyon metrekÃ¼pe ulaÅŸmasÄ±nÄ± beklediklerini kaydetti. Irak'Ä±n gÃ¼neyindeki Basra kentinin, Ã¼lkenin en bÃ¼yÃ¼k enerji sahasÄ±na sahip olduÄŸu biliniyor.

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