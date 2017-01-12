17:13, 12 Ocak 2017 PerÅŸembe

Ä°srail, Arakib kÃ¶yÃ¼nde 108'inci kez yÄ±kÄ±m yaptÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail askerlerinin, Ã¼lkenin gÃ¼neyindeki Negev Ã§Ã¶lÃ¼nde bulunan El-Arakib kÃ¶yÃ¼nde 108'inci kez yÄ±kÄ±m yaptÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Ä°srail Parlamentosu'nda (Knesset) milletvekili Talib Ebu Arar yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°srail askerlerinin Filistinlilere ait Arakib kÃ¶yÃ¼nde 108'inci defa yÄ±kÄ±m yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Ebu Arar, "Evlerimizi, ahÄ±rlarÄ±mÄ±zÄ± yÄ±kanlar, Negev Ã‡Ã¶lÃ¼'nde zulÃ¼m ve kÃ¶tÃ¼lÃ¼k saÃ§Ä±yor." dedi.

Ä°srail en son geÃ§en ay Arakib kÃ¶yÃ¼nde yÄ±kÄ±m yapmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°srail, Negev'deki kÃ¶ylere elektrik ve su gibi yaÅŸam iÃ§in zorunlu hizmetleri sunmamanÄ±n yanÄ± sÄ±ra bu bÃ¶lgede yaÅŸayan Filistinlilerin toprak mÃ¼lkiyetini de tanÄ±mÄ±yor.

Filistin kaynaklarÄ±na gÃ¶re, Ä°srail ÅŸimdiye kadar, 220 bin Filistinlinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± 12 milyon dÃ¶nÃ¼mlÃ¼k Negev Ã‡Ã¶lÃ¼'nÃ¼n 11 milyon dÃ¶nÃ¼mÃ¼ne el koydu.

Ä°srail Arakib kÃ¶yÃ¼nÃ¼n yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla kurulduÄŸunu ve yÄ±kÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini iddia ediyor. KÃ¶y halkÄ± ise bu topraklarÄ±n, Ä°srail'in kurulmasÄ±ndan Ã§ok Ã¶nce dedelerinden kendilerine miras kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguluyor.