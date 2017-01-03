ABD 33 sivili Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ itiraf etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Afganistan'daki ABD Kuvvetleri (USFOR), ABD gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan kasÄ±m ayÄ±nda Taliban'a karÅŸÄ± dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu 33 sivilin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ doÄŸrulayarak, Ã¶lÃ¼mlerin meÅŸru mÃ¼dafaa sonucu meydana geldiÄŸini savundu.
USFOR'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, kasÄ±m ayÄ±ndaki saldÄ±rÄ± hakkÄ±nda baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturmanÄ±n tamamlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
AÃ§Ä±klamada, sivillerin evlerini mevzi olarak kullanan Taliban Ã¼yelerinin saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k verildiÄŸi ve Ã¼st dÃ¼zey Taliban komutanlarÄ±nÄ± hedef alan ABD gÃ¼Ã§lerinin 33 sivilin Ã¶lÃ¼mÃ¼ ve 27 kiÅŸinin yaralanmasÄ±na neden olduÄŸu belirtildi.
Afganistan ABD Kuvvetleri KomutanÄ± General John Nicholson, saldÄ±rÄ± hakkÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, masum kiÅŸilerin Ã¶lÃ¼mÃ¼nden Ã¼zÃ¼ntÃ¼ duyduklarÄ±nÄ± ifade etti. Nicholson, "Taliban sivillerin arasÄ±nda saklanmayÄ± seÃ§ti, Afgan ve ABD gÃ¼Ã§lerine saldÄ±rdÄ±. Afganistan Devlet BaÅŸkanÄ± EÅŸref Gani ve Afganistan halkÄ±nÄ±, sivilleri korumak iÃ§in tÃ¼m Ã¶nlemleri alacaÄŸÄ±mÄ±z konusunda temin etmek istiyorum. Ãœlkelerini savunmak iÃ§in Afgan gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine Ã§abalarÄ±nda yardÄ±mcÄ± olmaya devam edeceÄŸiz." ifadelerini kullandÄ±.
ABD gÃ¼Ã§lerinin soruÅŸturmasÄ±nda, operasyonun hedefinin Kunduz'daki ÅŸiddet olaylarÄ±nÄ±n sorumlusu Taliban liderlerini yakalamak olduÄŸu kaydedildi.
Sivillerin evlerinde bulunan Taliban Ã¼yelerince aÃ§Ä±lan ateÅŸ nedeniyle ABD ve Afgan gÃ¼Ã§lerinin kendilerini savunmak amacÄ±yla ABD Ã¼ssÃ¼nden hava desteÄŸi talebinde bulunduÄŸu, ardÄ±ndan Taliban mensuplarÄ±na havadan saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendiÄŸi ifade edildi.
AÃ§Ä±klamada, ABD kuvvetlerinin meÅŸru mÃ¼dafaa hakkÄ±nÄ± kullandÄ±ÄŸÄ±na karar verildiÄŸi vurgulandÄ±.
Operasyonda Taliban iÅŸgali altÄ±ndaki evlerden ateÅŸ aÃ§Ä±lmasÄ± sonucu 2 ABD askeri ve 3 Afgan komutanÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼, 4 ABD askeri ve 11 Afgan komutanÄ±n yaralandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
Operasyonun yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgede yaÅŸayan halk, saldÄ±rÄ±ya karÅŸÄ± Ã¶fkelerini gÃ¶stermek amacÄ±yla aralarÄ±nda Taliban savaÅŸÃ§Ä±larÄ±nÄ±n Ã§ocuklarÄ± ve aile Ã¼yelerinin de bulunduÄŸu cesetleri valiliÄŸe taÅŸÄ±mÄ±ÅŸtÄ±.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler de geÃ§en yÄ±l kasÄ±m ayÄ±nda Kunduz bÃ¶lgesinde ABD'nin hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda sivillerin Ã¶lmesi nedeniyle ayrÄ± bir soruÅŸturma baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.
ABD savaÅŸ uÃ§aklarÄ±, 3 Ekim 2015'te de Ã¼lkenin kuzeyindeki Kunduz kentinde SÄ±nÄ±r TanÄ±mayan Doktorlar tarafÄ±ndan iÅŸletilen hastaneyi bir saat boyunca havadan hedef almÄ±ÅŸ, saldÄ±rÄ±da aralarÄ±nda hastalarÄ±n da bulunduÄŸu 42 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, 65 kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.
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