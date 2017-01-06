17:26, 12 Ocak 2017 PerÅŸembe

Brezilya'da 114 hapishane firarisi bulunamadÄ±





Brezilya'da Ã§Ä±kan hapishane isyanÄ±nda firar eden 114 tutuklu ve mahkum hala bulunamadÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Brezilya'nÄ±n kuzeyindeki Amazonas eyaletinde Ã§Ä±kan ve 64 mahkumun hayatÄ±nÄ± kaybetmesine neden olan iki isyanda firar eden 114 tutuklu ve mahkum hala aranÄ±yor. BBC'nin haberine gÃ¶re, yetkililer ayaklanmalarda 184 kiÅŸinin firar ettiÄŸini ve bunlardan 70'inin yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Eyalete gÃ¶nderilen 100'e yakÄ±n takviye polisle firarilerin aranmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n devam ettiÄŸi kaydedildi.

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