Brezilya'da 114 hapishane firarisi bulunamadÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Brezilya'nÄ±n kuzeyindeki Amazonas eyaletinde Ã§Ä±kan ve 64 mahkumun hayatÄ±nÄ± kaybetmesine neden olan iki isyanda firar eden 114 tutuklu ve mahkum hala aranÄ±yor.
BBC'nin haberine gÃ¶re, yetkililer ayaklanmalarda 184 kiÅŸinin firar ettiÄŸini ve bunlardan 70'inin yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Eyalete gÃ¶nderilen 100'e yakÄ±n takviye polisle firarilerin aranmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n devam ettiÄŸi kaydedildi.
Ä°ran'Ä±n, 1979'dan bu yana aldÄ±ÄŸÄ± "birinci el" ilk yolcu uÃ§aÄŸÄ±, Mihrabad HavalimanÄ±'na iniÅŸ yaptÄ±
Brezilya'da Ã§Ä±kan hapishane isyanÄ±nda firar eden 114 tutuklu ve mahkum hala bulunamadÄ±
ABD ordusu, hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda sivillerin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ doÄŸruladÄ±
Knesset milletvekili Ebu Arar, "Evlerimizi, ahÄ±rlarÄ±mÄ±zÄ± yÄ±kanlar, Negev Ã‡Ã¶lÃ¼'nde zulÃ¼m ve kÃ¶tÃ¼lÃ¼k saÃ§Ä±yor" dedi
26-27 Ocak tarihlerinde aralarÄ±nda KÃ¼r temsilcinin de olduÄŸu Suriyeli gruplarÄ±n Moskova'da toplanacaÄŸÄ± belirtiliyor
BAE, aÅŸÄ±rÄ± gÄ±da atÄ±k sorunu ile mÃ¼cadele kapsamÄ±nda Ã¼lke iÃ§inde ve yurtdÄ±ÅŸÄ±nda yoksul insanlarÄ±n gÄ±da ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak Ã¼zere bir GÄ±da BankasÄ± oluÅŸturmayÄ± planlÄ±yor
Fransa'da havalimanÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Haradinay serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±
Kosova CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n, Amerika'nÄ±n yeni baÅŸkanÄ± Trump'Ä±n geÃ§ici ekibi baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± olan ve ABDâ€™de KosovalÄ±larÄ±n gazi lobicisi olarak bilinen Bob Dol ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde bulunmasÄ± SÄ±rbistan yetkililerini rahatsÄ±z etti
Rusya Savunma BakanÄ± Åžoygu, "Hassas gÃ¼dÃ¼mlÃ¼ fÃ¼zeler, gelecekte nÃ¼kleer silahlarÄ±n caydÄ±rÄ±cÄ± rolÃ¼nÃ¼ alabilir" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Ã‡eÃ§enistan'da hafta baÅŸÄ±nda bazÄ± kÃ¶ylere baskÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalarda 100'den fazla gencin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Rejim gÃ¼Ã§lerinin saldÄ±rÄ±larÄ±nda Åžam'a gÃ¼nlÃ¼k 400 bin metrekÃ¼p su aktaran Ayn el-Fica, Barada ve HaruÅŸ su tesisleri kullanÄ±lamaz hale geldi
1948 Filistin Ä°slami Hareketi lideri Salah'Ä±n avukatÄ± Hamayisi, "Ä°srail hapishaneler yÃ¶netimi, Salah'Ä±n 17 Ocak'ta serbest bÄ±rakÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± resmi olarak bize iletti" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
ABD Ulusal Ä°stihbarat DirektÃ¶rÃ¼ Clapper, Ã¼lkenin Trump'Ä±n istihbarat servislerine yÃ¶nelttiÄŸi "basÄ±na bilgi sÄ±zdÄ±rma" suÃ§lamasÄ±nÄ± reddetti
Cenevreâ€™de bir araya gelen KÄ±brÄ±slÄ± liderlere bugÃ¼n Ã¼Ã§ garantÃ¶r Ã¼lkenin dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanÄ± katÄ±lÄ±yor
Ä°srail BaÅŸbakanÄ±n eÅŸi Sara Netanyahu dÃ¼n akÅŸam, zengin iÅŸ adamlarÄ±ndan yasa dÄ±ÅŸÄ± bir ÅŸekilde kÄ±ymetli hediyeler almakla suÃ§lanan kocasÄ± hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan yolsuzluk soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda polise ifade verdi
ABD Senatosu, Obama'nÄ±n saÄŸlÄ±k reformunu iptal etmek iÃ§in ilk adÄ±mÄ± attÄ±