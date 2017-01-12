17:39, 12 Ocak 2017 PerÅŸembe

Zorlu kÄ±ÅŸ ÅŸartlarÄ±nda hayvanlara battaniyeli koruma





Ã‡ubuk canlÄ± hayvan pazarÄ±nda tÃ¼ccarlar hayvanlarÄ±nÄ± soÄŸuktan korumak iÃ§in Ã¼zerilerine battaniye Ã¶rttÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ankara'nÄ±n Ã‡ubuk ilÃ§esinde etkili olan kar ve soÄŸuk hava, ilÃ§enin hayvan pazarÄ±nda besicileri ve hayvan ticareti yapan vatandaÅŸlarÄ± zor durumda bÄ±rakÄ±yor. SabahÄ±n erken saatlerinde kurulan Ã‡ubuk canlÄ± hayvan pazarÄ±nda tÃ¼ccarlar hayvanlarÄ±nÄ± -15 derece soÄŸuktan korumak iÃ§in Ã¼zerilerine battaniye Ã¶rterek korumaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. Baba mesleÄŸi olan hayvancÄ±lÄ±ÄŸÄ± uzun yÄ±llar yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Ahmet YÄ±lmaz, "Hayvan Ã¼reticileri ve satÄ±cÄ±larÄ± iÃ§in kÄ±ÅŸÄ±n bir hayli zahmetli ve zor. HayvanlarÄ±mÄ±zÄ± satÄ±p ekmek paramÄ±zÄ± kazanacaÄŸÄ±z. KÄ±ÅŸÄ±n zor ÅŸartlarÄ±nda geÃ§imimizi hayvancÄ±lÄ±kla saÄŸlÄ±yoruz. Bu inekleri satmaya getirdik. DamÄ±zlÄ±k sÃ¼t hayvanlarÄ±nÄ± kÄ±ÅŸÄ±n Ã¼ÅŸÃ¼tÃ¼p hasta olmamalarÄ± iÃ§in Ã¼zerlerini battaniye ile Ã¶rtÃ¼yoruz" dedi.

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