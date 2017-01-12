Ä°ran ilk uÃ§aÄŸÄ±nÄ± teslim aldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°ran'Ä±n, 1979'daki devrimden bu yana aldÄ±ÄŸÄ± "birinci el" ilk yolcu uÃ§aÄŸÄ± Airbus A321, Mihrabad HavalimanÄ±'na iniÅŸ yaptÄ±.
Ä°ran ve 5+1 Ã¼lkelerinin imzaladÄ±ÄŸÄ± nÃ¼kleer anlaÅŸmadan sonra Ä°ran Hava YollarÄ±'nÄ±n (Ä°ran Air) Fransa merkezli uÃ§ak Ã¼reticisi Airbus firmasÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸma uyarÄ±nca teslim edilen A321 tipi ilk yolcu uÃ§aÄŸÄ±, baÅŸkent Tahran'daki Mihrabad HavalimanÄ±'na indi.
119 yolcu kapasiteli uÃ§ak, ilgiyle karÅŸÄ±landÄ±.
NÃ¼kleer anlaÅŸmanÄ±n geÃ§en yÄ±lÄ±n ocak ayÄ±nda yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesinin ardÄ±ndan Airbus ile Ä°ran Air yetkilileri arasÄ±ndaÂ 10 milyar dolar deÄŸerinde 100 uÃ§ak alÄ±mÄ±na iliÅŸkin nihai anlaÅŸma AralÄ±k ayÄ±nda Tahran'da imzalanmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ran Air Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ferhad PervereÅŸ, bu yÄ±l 7 veya 8 Airbus uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n teslim edileceÄŸini duyurmuÅŸtu.
ABD, 1979 yÄ±lÄ±ndaki devrimden sonra 52 AmerikalÄ± diplomatÄ±n 444 gÃ¼n boyunca Tahran'daki elÃ§iliÄŸinde rehin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kriz sonrasÄ±nda, Ä°ran ile bÃ¼tÃ¼n diplomatik iliÅŸkilerini kesmiÅŸti. ABD daha sonra Ä°ran'a yaptÄ±rÄ±m uygulamaya baÅŸlamÄ±ÅŸ, ardÄ±ndan da Ä°ran'Ä±n nÃ¼kleer programÄ± gerekÃ§e gÃ¶sterilerek ambargonun kapsamÄ± geniÅŸletilmiÅŸti.
Ä°ran ile Ä°sviÃ§re'nin Cenevre kentinde 24 KasÄ±m 2013 tarihinde yapÄ±lan mÃ¼zakerelerde geÃ§ici anlaÅŸmaya varÄ±lmÄ±ÅŸ ve bu anlaÅŸma uyarÄ±nca Ä°ran'a uygulanan bazÄ± ekonomik yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n hafifletilmesi kararÄ± alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Daha sonra nÃ¼kleer mÃ¼zakerelerde Nisan 2014'te varÄ±lan geÃ§ici anlaÅŸma Ã§erÃ§evesinde ABD Hazine BakanlÄ±ÄŸÄ±, Boeing'e bazÄ± uÃ§ak parÃ§alarÄ±nÄ±n â€œkÄ±sa sÃ¼reliÄŸine" Ä°ran'a satÄ±lmasÄ± iÃ§in izin vermiÅŸti.
16 Ocak'ta uygulamaya giren nÃ¼kleer anlaÅŸmayla birlikte ekonomik yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°ran, eski hava filosunu yenilemek amacÄ±yla Fransa'nÄ±n Airbus ve ABD'nin Boeing ÅŸirketleriyle mÃ¼zakereler yÃ¼rÃ¼tÃ¼yordu. Ä°ran bu kapsamda Ocak ayÄ±nda Airbus ÅŸirketiyle de 118 uÃ§ak alÄ±nmasÄ±na iliÅŸkin 27 milyar dolarlÄ±k anlaÅŸma imzalamÄ±ÅŸtÄ±.
Ä°ran Air, ambargo sebebiyle ÅŸu ana kadar 1979'dan Ã¶nce satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± uÃ§aklarla hizmet veriyor. UÃ§ak filosu yenilenememesi kaza riskinin de artmasÄ±na neden olmuÅŸtu. Bu nedenle Ä°ran'da son 38 yÄ±l iÃ§inde 200'den fazla uÃ§ak kazasÄ± yaÅŸanmÄ±ÅŸ ve bu kazalarda da 2 binin Ã¼zerinde insan hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.Â
Ä°ran'Ä±n, 1979'dan bu yana aldÄ±ÄŸÄ± "birinci el" ilk yolcu uÃ§aÄŸÄ±, Mihrabad HavalimanÄ±'na iniÅŸ yaptÄ±
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