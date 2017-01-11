17:50, 12 Ocak 2017 Perşembe

Irak'ın komşuları Bağdat'ta buluşuyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Irak'ta komşu devletlerden temsilcilerin katılımıyla "Bağdat Diyaloğu" konferansı düzenlenecek.

Irak Meclis Başkanı Yardımcısı Humam Hammudi, cumartesi günü başkent Bağdat'ta düzenlenecek "Bağdat Diyaloğu" konferansına Türkiye'nin de aralarında yer aldığı 8 ülkeden temsilcilerin katılacağını açıkladı.

Hammudi, meclisteki basın toplantısında, Bağdat'ta iki gün sonra diyalog ve birlikte yaşam temasıyla "Bağdat Diyaloğu" Konferansı düzenleyeceklerini belirterek, "Konferans için Türkiye, İran, Ürdün, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Suriye'nin yanı sıra DEAŞ'tan zarar gören Mısır ve Lübnan'a da davet gönderdik. DEAŞ'tan muzdarip bu ülkelerin katılımı örgütle mücadeledeki deneyim alışverişi açısından önemli olacak." dedi.

Irak'a komşu ülkelerdeki parlamentolardan ülkesindeki siyasi duruma tanıklık edilmesi açısından temsilciler gönderilmesini talep ettiklerini anlatan Hammudi, "Suudi Arabistan'ın Bağdat'taki diplomatik misyon temsilcileri ve Suudi Arabistan Şura Meclisi'nden de üye katılacak." diye konuştu.

Hammudi, "DEAŞ'ın Irak'taki devletini yıkmak büyük zaferdir." ifadelerini kullandı.