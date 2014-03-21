Güney Afrika Devlet Başkanının

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Hamas, Güney Afrika Devlet Başkanı Jacob Zuma'nın vatandaşlarına İsrail'i ziyaret etmemeleri yönündeki çağrısını memnuniyetle karşıladı.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, bu çağrının, Güney Afrika'nın Filistin halkının özgürlüğüne kavuşması ve Filistin meselesine yönelik devam eden desteğini ifade ettiği belirtilerek, bu çağrıdan memnuniyet duyulduğu kaydedildi.
Tüm ülkelere, Filistin topraklarındaki işgal son bulana kadar İsrail'in boykot ve tecrit edilmesi çağrısında bulunulan açıklamada, tüm meşru haklarına kavuşuncaya dek Filistinlilerin direniş hakkının desteklenmesi ve halkın kendi toprakları üzerindeki mücadelesinin güçlendirilmesi istendi.
Güney Afrika Devlet Başkanı Jacob Zuma, geçen salı yaptığı açıklamada, vatandaşlarına, "Filistin halkları ile dayanışmamızın bir göstergesi olarak İsrail'i ziyaret etmeyin" demişti.
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Hamas, Güney Afrika Devlet Başkanı Zuma'nın vatandaşlarına İsrail'i ziyaret etmemeleri yönündeki çağrısını memnuniyetle karşıladı
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