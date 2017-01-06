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18:15, 12 Ocak 2017 PerÅŸembe

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OrtakÃ¶y'deki saldÄ±rÄ±yla ilgili gÃ¶zaltÄ± sayÄ±sÄ± 35 oldu
OrtakÃ¶y'deki saldÄ±rÄ±yla ilgili gÃ¶zaltÄ± sayÄ±sÄ± 35 oldu
Foto: ArÅŸiv

OrtakÃ¶y'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 35'e yÃ¼kseldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul OrtakÃ¶y'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 35'e yÃ¼kseldi.

OrtakÃ¶y'de 39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶r ve Ã–rgÃ¼tlÃ¼ SuÃ§lar BÃ¼rosunca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma Ã§ok yÃ¶nlÃ¼ devam ediyor.

Olaydan sonra kaÃ§an terÃ¶ristin yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren Ä°stanbul TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerinin, saldÄ±rÄ±yla iliÅŸkili olduklarÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± ÅŸÃ¼pheli sayÄ±sÄ± 35'e yÃ¼kseldi.

Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n Vatan Caddesindeki yerleÅŸkesinde tutulan zanlÄ±larÄ±n, ifadelerinin alÄ±nmasÄ±na devam edildiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

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Ä°lgili Konular OrtakÃ¶y Ä°stanbul OrtakÃ¶y SaldÄ±rÄ±sÄ±
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