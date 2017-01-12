18:19, 12 Ocak 2017 PerÅŸembe

Edirne'de okullarÄ±n kar tatili uzadÄ±





Edirne il genelindeki okullar, olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle yarÄ±n da tatil edildi. Edirne'de hafta baÅŸÄ±ndan bu yana okullarda eÄŸitim Ã¶ÄŸretim yapÄ±lmÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Edirne il genelindeki okullar, olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle yarÄ±n da tatil edildi. Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, olumsuz hava koÅŸullarÄ± dolayÄ±sÄ±yla Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne baÄŸlÄ± tÃ¼m okullarda yarÄ±n eÄŸitime ara verildiÄŸi belirtildi. AÃ§Ä±klamada, kamu kurumlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan engelli ve hamile personelin de yarÄ±n idari izinli sayÄ±lacaÄŸÄ± kaydedildi. Edirne'de hafta baÅŸÄ±ndan bu yana okullarda eÄŸitim Ã¶ÄŸretim yapÄ±lmÄ±yor. KARLA MÃœCADELE Ã‡ALIÅžMALARI Valilikten yapÄ±lan diÄŸer aÃ§Ä±klamada, bir haftadÄ±r aralÄ±klarla sÃ¼ren yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle kentte kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 47 santimetreye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Ä°l Ã–zel Ä°daresi ekiplerinin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sonucu, kar nedeniyle ulaÅŸÄ±ma kapalÄ± bulunan 213 kÃ¶y yolundan 191'inin aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edilen aÃ§Ä±klamada, kapalÄ± yollarda Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi. Yollarda mahsur kalan 89 kiÅŸinin de ekipler tarafÄ±ndan kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret edilen aÃ§Ä±klamada, "UMKE, Ä°l SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ 4x4 medikal kurtarma araÃ§larÄ±, kar paletli ambulanslar hizmete sokularak, 17 hastanÄ±n sevki, 5 diyaliz hastasÄ±nÄ±n diyaliz merkezlerine nakli ve riskli bulunan 18 gebenin saÄŸlÄ±k kuruluÅŸlarÄ±na sevkleri gerÃ§ekleÅŸtirildi." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±. AÃ§Ä±klamada, AFAD ile Ä°l Ã–zel Ä°daresi ekiplerinin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± aralÄ±ksÄ±z sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ de belirtildi. UzunkÃ¶prÃ¼ ilÃ§esi KÄ±rcasalih beldesinde, 275 bÃ¼yÃ¼kbaÅŸ hayvan bulunan aÄŸÄ±lÄ±n, Ã§atÄ±sÄ±nda biriken kar nedeniyle Ã§Ã¶ktÃ¼ÄŸÃ¼ kaydedilen aÃ§Ä±klamada, 4 bÃ¼yÃ¼kbaÅŸ hayvanÄ±n telef olduÄŸu, diÄŸerlerinin gÃ¼venli alana alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Â

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