18:25, 12 Ocak 2017 PerÅŸembe

Uludere'de 3 PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi





ÅžÄ±rnak'Ä±n Uludere ilÃ§esinde PKK'ya yÃ¶nelik operasyonlarda 3 Ã¶rgÃ¼t mensubu etkisiz hale getirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ÅžÄ±rnak ValiliÄŸinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Uludere ilÃ§esi Beyaztepe KaraÃ§alÄ±-DÃ¼ÄŸÃ¼ndaÄŸÄ± Ã¼s bÃ¶lgelerinde devam eden operasyonlarda 3 PKK'lÄ±nÄ±n etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi. AÃ§Ä±klamada, son bir hafta iÃ§inde etkisiz hale getirilen PKK'lÄ± sayÄ±sÄ±nÄ±n 5 olduÄŸu, operasyonlarÄ±n kararlÄ±lÄ±kla sÃ¼rdÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.