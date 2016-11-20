Meclis'te anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri sÃ¼rÃ¼yor

TBMM Genel Kurulunda, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin 1. turunda altÄ±ncÄ± maddenin gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine baÅŸlandÄ±.
SÃ¶z konusu maddeyle, kuvvetler ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± prensibine uygun olarak yasamanÄ±n yÃ¼rÃ¼tmeyi denetlemesi ile Bakanlar Kuruluna kanun hÃ¼kmÃ¼nde kararname Ã§Ä±karma yetkisi vermesi, yasamanÄ±n gÃ¶rev ve yetkileri arasÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±lÄ±yor.
TBMM; Meclis AraÅŸtÄ±rmasÄ±, Genel GÃ¶rÃ¼ÅŸme, Meclis SoruÅŸturmasÄ± ve YazÄ±lÄ± Soru yollarÄ±yla bilgi edinme ve denetleme yetkisini kullanacak. Gensoru, denetleme yetkisinden Ã§Ä±karÄ±lacak.
Meclis AraÅŸtÄ±rmasÄ±, belli bir konuda bilgi edinmek iÃ§in yapÄ±lan incelemeden ibaret olacak.
Genel GÃ¶rÃ¼ÅŸme, toplumu ve devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun TBMM Genel Kurulunda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmesi ÅŸeklinde gerÃ§ekleÅŸtirilecek.
Meclis SoruÅŸturmasÄ±, cumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±sÄ± ve bakanlar hakkÄ±nda, anayasanÄ±n teklifle deÄŸiÅŸtirilen 106. maddesinin 5, 6 ve 7. fÄ±kralarÄ± uyarÄ±nca yapÄ±lan soruÅŸturmadan ibaret olacak.
YazÄ±lÄ± Soru, en geÃ§ 15 gÃ¼n iÃ§inde cevaplanacak. Milletvekilleri, yazÄ±lÄ± sorularÄ± bakanlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra cumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ±na da yÃ¶neltebilecek.
Meclis AraÅŸtÄ±rmasÄ±, Genel GÃ¶rÃ¼ÅŸme ve YazÄ±lÄ± Soru Ã¶nergelerinin verilme ÅŸekli, iÃ§eriÄŸi ve kapsamÄ± ile araÅŸtÄ±rma usulleri Meclis Ä°Ã§tÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ ile dÃ¼zenlenecek.
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2010 KPSS'deki usulsÃ¼zlÃ¼k iddialarÄ±na iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda tutuklanan 80 ÅŸÃ¼pheliden, ikisinin eÅŸinin CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a suikast dÃ¼zenlemeye giden ekipte yer aldÄ±ÄŸÄ± belirlendi
Ä°stanbul'da eÄŸitime ara verilen dÃ¶nem iÃ§in telafi dersleri yapÄ±lacak
Zonguldak'ta FETÃ–'nÃ¼n kadÄ±n yapÄ±lanmasÄ±nda Ã¶rgÃ¼t literatÃ¼rÃ¼nde "il imam yardÄ±mcÄ±sÄ±" olduÄŸu tespit edilen kadÄ±n ile 5 kiÅŸi tutuklandÄ±
AK Parti Grup BaÅŸkanvekili Turan, "CHP, siyasi parti gibi deÄŸil, adeta sokak kabadayÄ±sÄ± gibi davranÄ±yor" dedi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar'Ä± kabul etti
TBMM Genel Kurulunda anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin 1. turunda altÄ±ncÄ± maddenin gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine baÅŸlandÄ±
ÅžÄ±rnak'Ä±n Uludere ilÃ§esinde PKK'ya yÃ¶nelik operasyonlarda 3 Ã¶rgÃ¼t mensubu etkisiz hale getirildi
Edirne il genelindeki okullar, olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle yarÄ±n da tatil edildi. Edirne'de hafta baÅŸÄ±ndan bu yana okullarda eÄŸitim Ã¶ÄŸretim yapÄ±lmÄ±yor
OrtakÃ¶y'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 35'e yÃ¼kseldi
Ã‡ubuk canlÄ± hayvan pazarÄ±nda tÃ¼ccarlar hayvanlarÄ±nÄ± soÄŸuktan korumak iÃ§in Ã¼zerilerine battaniye Ã¶rttÃ¼
Irak'Ä±n gÃ¼neyindeki doÄŸalgaz Ã¼retimi, gÃ¼nlÃ¼k 700 milyon metrekÃ¼pe ulaÅŸtÄ±
Adana'da FETÃ– terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olduklarÄ± iddiasÄ±yla haklarÄ±nda dava aÃ§Ä±lan 26'sÄ± tutuklu 31 Ã¶ÄŸretmenin yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¶neminde koruma mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yapan eski Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Maksut Karal FETÃ–'den tutuklandÄ±
YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Reina'da yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± iÃ§in Ã¶vÃ¼cÃ¼ ifadeler kullanan hakemin lisansÄ± TFF tarafnÄ±dan iptal edildi.
Mardin'in KÄ±zÄ±ltepe ilÃ§esinde "sosyal medyada terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± ve devlet bÃ¼yÃ¼klerine hakaret" iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 4 kiÅŸiden 3'Ã¼ tutuklandÄ±
Ankara'da 2 kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼ren Atalay Filiz iÃ§in mÃ¼talaa hazÄ±rlandÄ±. Filiz iÃ§in 2 kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet istendi.