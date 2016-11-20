18:32, 12 Ocak 2017 PerÅŸembe

Meclis'te anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri sÃ¼rÃ¼yor





TBMM Genel Kurulunda anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin 1. turunda altÄ±ncÄ± maddenin gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine baÅŸlandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TBMM Genel Kurulunda, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin 1. turunda altÄ±ncÄ± maddenin gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine baÅŸlandÄ±. SÃ¶z konusu maddeyle, kuvvetler ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± prensibine uygun olarak yasamanÄ±n yÃ¼rÃ¼tmeyi denetlemesi ile Bakanlar Kuruluna kanun hÃ¼kmÃ¼nde kararname Ã§Ä±karma yetkisi vermesi, yasamanÄ±n gÃ¶rev ve yetkileri arasÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±lÄ±yor. TBMM; Meclis AraÅŸtÄ±rmasÄ±, Genel GÃ¶rÃ¼ÅŸme, Meclis SoruÅŸturmasÄ± ve YazÄ±lÄ± Soru yollarÄ±yla bilgi edinme ve denetleme yetkisini kullanacak. Gensoru, denetleme yetkisinden Ã§Ä±karÄ±lacak. Meclis AraÅŸtÄ±rmasÄ±, belli bir konuda bilgi edinmek iÃ§in yapÄ±lan incelemeden ibaret olacak. Genel GÃ¶rÃ¼ÅŸme, toplumu ve devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun TBMM Genel Kurulunda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmesi ÅŸeklinde gerÃ§ekleÅŸtirilecek. Meclis SoruÅŸturmasÄ±, cumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±sÄ± ve bakanlar hakkÄ±nda, anayasanÄ±n teklifle deÄŸiÅŸtirilen 106. maddesinin 5, 6 ve 7. fÄ±kralarÄ± uyarÄ±nca yapÄ±lan soruÅŸturmadan ibaret olacak. YazÄ±lÄ± Soru, en geÃ§ 15 gÃ¼n iÃ§inde cevaplanacak. Milletvekilleri, yazÄ±lÄ± sorularÄ± bakanlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra cumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ±na da yÃ¶neltebilecek. Meclis AraÅŸtÄ±rmasÄ±, Genel GÃ¶rÃ¼ÅŸme ve YazÄ±lÄ± Soru Ã¶nergelerinin verilme ÅŸekli, iÃ§eriÄŸi ve kapsamÄ± ile araÅŸtÄ±rma usulleri Meclis Ä°Ã§tÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ ile dÃ¼zenlenecek. Â

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