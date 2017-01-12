18:36, 12 Ocak 2017 PerÅŸembe

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Orgeneral Akar'Ä± kabul etti





CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar'Ä± kabul etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanÄ±Â Recep Tayyip ErdoÄŸan, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± OrgeneralÂ Hulusi Akar'Ä± kabul etti. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'ndeki basÄ±na kapalÄ± kabul, bir saat sÃ¼rdÃ¼.Â

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