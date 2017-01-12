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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
20:13, 12 Ocak 2017 PerÅŸembe
GÃ¼ncel
18:36, 12 Ocak 2017 PerÅŸembe

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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Orgeneral Akar'Ä± kabul etti
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Orgeneral Akar'Ä± kabul etti

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar'Ä± kabul etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ±Â Recep Tayyip ErdoÄŸan, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± OrgeneralÂ Hulusi Akar'Ä± kabul etti.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'ndeki basÄ±na kapalÄ± kabul, bir saat sÃ¼rdÃ¼.Â 



Ä°lgili Konular CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar
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