Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
20:13, 12 Ocak 2017 Perşembe
Kıbrıs
18:43, 12 Ocak 2017 Perşembe

  • Paylaş
Guterres: Daha katedilecek çok yol, yapılacak çok iş var
Guterres: Daha katedilecek çok yol, yapılacak çok iş var

BM Genel Sekreteri Guterres, BM Cenevre Ofisi'nde yapılan Kıbrıs Konferansı'na verilen arada düzenlediği basın toplantısında, "Şu açık ki daha katedilecek çok yol, yapılacak çok iş var" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Cenevre Ofisi'nde yapılan Kıbrıs Konferansı'na verilen arada düzenlediği basın toplantısında, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lideri Nikos Anastasiadis'e cesaret ve azimlerinden dolayı teşekkür etti.

İki liderin son 20 aydır birleşik bir Kıbrıs azmiyle müzakerelere devam ettiğini vurgulayan Guterres, bugün başlayan uluslarası konferansta garantör ülkelerin de ilk kez Kıbrıslı liderlerle aynı masada bir araya geldiğini söyledi.

Guterres, "Bu sabah son derece yapıcı bir oturum gerçekleştirdik, arkasından da öğle arasında açık bir tartışma ortamı bulduk." dedi.

"ŞU AÇIK Kİ DAHA KATEDİLECEK ÇOK YOL, YAPILACAK ÇOK İŞ VAR"

Konferansın ana gündem maddesi ve müzakerelerin 6 temel başlığından biri olan "güvenlik ve garantiler konusunda gerek Kıbrıs Türk tarafı gerekse Rum kesiminin güvenlik endişeleri olduğunu belirten Guterres, "Şu açık ki daha katedilecek çok yol, yapılacak çok iş var." diye konuştu.

Soru üzerine Guterres, Kıbrıs'ta bir anlaşmaya varılacaksa, buna her iki toplumun yapılacak referandum sonucuna göre karar vereceğini ifade etti.

Guterres, şunları kaydetti:

"Şunu açıkça söyleyeyim ki BM olarak bizim rolümüz, tarafların gerekli anlaşmaya ulaşması için destek vermektir. Buradaki amacımız, gerekli sonuçları almaktır. Bu sonuca ulaşmak için gerekli zaman dilimi içinde ciddi bir çalışma gerçekleştirmek istiyoruz. Birçok sorunda felaketlerle karşılaşıyoruz. Umut için bir sembole o kadar ihtiyacımız var ki. Çok güçlü bir şekilde 2017 başında Kıbrıs'ın umut için bir sembol olabileceğine inanıyorum."

Konferansa Guterres, Akıncı ve Anastasiadis'in yanı sıra garantör ülkeler adına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ve İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson katılıyor. "Özel gözlemci" sıfatıyla konferansta yer alan Avrupa Birliğini ise AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini temsil ediyor.

Konferansa akşam saatlerinde devam edilmesi bekleniyor.

 



İlgili Konular Nikos Anastasiadis Mustafa Akıncı kıbrıs BM
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Kıbrıs Haberleri
Orban Sığınmacıların Avrupa'ya girişine izin veremeyiz
Orban: Sığınmacıların Avrupa'ya girişine izin veremeyiz

Macaristan Başbakanı Orban, sığınmacıların, onları Avrupa'ya çağıran siyasetçilerin mağdurları olduğunu belirterek, ''Onları anlıyoruz ama onların Avrupa'ya girişlerine izin veremeyiz'' dedi
Zimbabve'de altın taşıyan uçak düştü
Zimbabve'de altın taşıyan uçak düştü

Zimbabve'de yaklaşık 1 milyon dolar değerinde altın taşıyan küçük uçağın düştüğü bildirildi
Rusya ABD'nin Polonya'ya asker sevkiyatına tepkili
Rusya, ABD'nin Polonya'ya asker sevkiyatına tepkili

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’nin, Polonya'da asker konuşlandırmaya başlamasıyla ilgili olarak, “Bu hareketler bizim çıkarlarımızı ve ulusal güvenliğimizi tehdit ediyor” dedi
Google Titan projesine son verdi
Google, Titan projesine son verdi

Google, internetin olmadığı kırsal bölgelere insansız hava araçlarıyla kablosuz erişim sağlamayı amaçlayan Titan projesini sonlandırdı
Merkel'e Belçika'da aşırı sağcı Flamanlardan protesto
Merkel'e Belçika'da aşırı sağcı Flamanlardan protesto

Almanya Başbakanı Angela Merkel, sığınmacı politikası nedeniyle Belçika'da aşırı sağcı Flamanlar tarafından protesto edildi
Trump'tan CNN için bir sert açıklama daha
Trump'tan CNN için bir sert açıklama daha

ABD'nin Başkanı olarak seçilen Trump, Twitter mesajında, CNN'in "uyduruk haberleriyle tümden bir çöküş içinde" olduğunu belirtti. Trump, daha önce de CNN için "uyduruk haberler yapan televizyon ağı" ifadesini kullanmıştı
Guterres Daha katedilecek çok yol yapılacak çok iş var
Guterres: Daha katedilecek çok yol, yapılacak çok iş var

BM Genel Sekreteri Guterres, BM Cenevre Ofisi'nde yapılan Kıbrıs Konferansı'na verilen arada düzenlediği basın toplantısında, "Şu açık ki daha katedilecek çok yol, yapılacak çok iş var" dedi
Güney Afrika Devlet Başkanının quot İsrail'e gitmeyin quot çağrısı
Güney Afrika Devlet Başkanının "İsrail'e gitmeyin" çağrısı

Hamas, Güney Afrika Devlet Başkanı Zuma'nın vatandaşlarına İsrail'i ziyaret etmemeleri yönündeki çağrısını memnuniyetle karşıladı
Irak'ın komşuları Bağdat'ta buluşuyor
Irak'ın komşuları Bağdat'ta buluşuyor

Irak'ta komşuların katılımıyla "Bağdat Diyaloğu" konferansı düzenlenecek
İran ilk uçağını teslim aldı
İran ilk uçağını teslim aldı

İran'ın, 1979'dan bu yana aldığı "birinci el" ilk yolcu uçağı, Mihrabad Havalimanı'na iniş yaptı
Brezilya'da 114 hapishane firarisi bulunamadı
Brezilya'da 114 hapishane firarisi bulunamadı

Brezilya'da çıkan hapishane isyanında firar eden 114 tutuklu ve mahkum hala bulunamadı
ABD 33 sivili öldürdüğünü itiraf etti
ABD 33 sivili öldürdüğünü itiraf etti

ABD ordusu, hava saldırısında sivillerin öldüğünü doğruladı
İsrail Arakib köyünde 108'inci kez yıkım yaptı
İsrail, Arakib köyünde 108'inci kez yıkım yaptı

Knesset milletvekili Ebu Arar, "Evlerimizi, ahırlarımızı yıkanlar, Negev Çölü'nde zulüm ve kötülük saçıyor" dedi
Suriyeli gruplar Moskova'da toplanacak
Suriyeli gruplar Moskova'da toplanacak

26-27 Ocak tarihlerinde aralarında Kür temsilcinin de olduğu Suriyeli grupların Moskova'da toplanacağı belirtiliyor
BAE Gıda Bankası oluşturacak
BAE, Gıda Bankası oluşturacak

BAE, aşırı gıda atık sorunu ile mücadele kapsamında ülke içinde ve yurtdışında yoksul insanların gıda ihtiyacını karşılamak üzere bir Gıda Bankası oluşturmayı planlıyor
Kosova eski Başbakanı Haradinay serbest
Kosova eski Başbakanı Haradinay serbest

Fransa'da havalimanında gözaltına alınan Haradinay serbest bırakıldı

Haberler

Kıbrıs müzakerelerinde haritalar masaya geliyor
Kıbrıs müzakerelerinde haritalar masaya geliyor

Kahire'de üçlü zirve 'zeytin ağacı'yla bitti
Kahire'de üçlü zirve 'zeytin ağacı'yla bitti

Kıbrıs müzakerelerinde "A.A." planı
Kıbrıs müzakerelerinde quot A A quot planı

Akıncı, Anastasiadis'le görüşeceği iddiasını yalanladı
Akıncı Anastasiadis'le görüşeceği iddiasını yalanladı

Rum lider Türk gazetecilerle buluştu
Rum lider Türk gazetecilerle buluştu

Anastasiadis ABD'de ameliyat olacak
Anastasiadis ABD'de ameliyat olacak

Güney Kıbrıs ve Rusya’dan askeri işbirliği anlaşması
Güney Kıbrıs ve Rusya dan askeri işbirliği anlaşması

Rum Yönetimi Başkanı'ndan Erdoğan'a mektup
Rum Yönetimi Başkanı'ndan Erdoğan'a mektup






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 