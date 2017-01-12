18:50, 12 Ocak 2017 Perşembe

Trump'tan CNN için bir sert açıklama daha





ABD'nin Başkanı olarak seçilen Trump, Twitter mesajında, CNN'in "uyduruk haberleriyle tümden bir çöküş içinde" olduğunu belirtti. Trump, daha önce de CNN için "uyduruk haberler yapan televizyon ağı" ifadesini kullanmıştı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi ABD'nin 45. Başkanı olarak seçilen Donald Trump, CNN televizyonuna karşı kullandığı sert açıklamalarına devam ediyor. Twitter mesajında Trump, "CNN, seçimden bu yana derecelendirmeleri yüzünden tümden bir çöküş içinde ve yakında itibarları da gidecek." ifadesini kullandı. "UYDURUK HABERLER YAPAN TELEVİZYON AĞI" Trump 6 ay sonra düzenlediği ilk basın toplantısında da kendisine soru yöneltmek üzere mikrofonu alan CNN'nin kıdemli Beyaz Saray muhabiri Jim Acosta'ya söz vermeyerek CNN için "uyduruk haberler yapan televizyon ağı" ifadesini kullanmıştı.

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