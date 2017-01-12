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18:55, 12 Ocak 2017 Perşembe

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Merkel'e Belçika'da aşırı sağcı Flamanlardan protesto
Merkel'e Belçika'da aşırı sağcı Flamanlardan protesto

Almanya Başbakanı Angela Merkel, sığınmacı politikası nedeniyle Belçika'da aşırı sağcı Flamanlar tarafından protesto edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, sığınmacı politikası nedeniyle Belçika'da aşırı sağcı Flamanlar tarafından protesto edildi.

Merkel'e, Gent ve Leuven Üniversitesi tarafından fahri doktora verildi. Törenin yapıldığı Gent kentindeki Thee Egg salonu önünde toplanan aşırı sağcı Flaman Menfaati partisinin lideri Filip Dewinter ve destekçileri, Merkel karşıtı gösteri düzenledi.

"MERKEL İSTENMİYOR"

Merkel'in sığınmacını politikasına karşı olan protestocu Flaman milliyetçiler, "Merkel istenmiyor", "Merkel gitmeli" ve "Stasi Merkel'in Avrupa soykırımını durdurun" yazılı pankartlar taşıdı. Aynı pankartlar, Merkel'in geçeceği yollara da yerleştirildi. Almanya'da İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA hareketinin sloganı olan "Merkel gitmeli" ifadesinin Belçika'da da kullanılması ayrıca dikkat çekti.

MERKEL'İN SIĞINMACI KABUL POLİTİKASINA AŞIRI SAĞCILAR TEPKİLİ 

Merkel'in sığınmacı kabul politikası, Avrupa'daki aşırı sağcı partilerin tepkisini çekiyor. Merkel'in sığınmacıları kabul ederek, Avrupa'yı istikrarlaştırdığını savunan aşırı sağılar, bu politikadan derhal vazgeçilmesini ve sığınmacıların hareketlerini kısıtlayacak şekilde sıkı önlemler alınmasını istiyor.  



İlgili Konular Merkel flamanlar Avrupa Belçika
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