AK Partili Turan: CHP, sokak kabadayÄ±sÄ± gibi davranÄ±yor

AK Parti Grup BaÅŸkanvekili BÃ¼lent Turan, CHP'nin "siyasi parti gibi deÄŸil, adeta sokak kabadayÄ±sÄ± gibi davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ±" ifade ederek, "Darbeciler gibi Meclis kÃ¼rsÃ¼sÃ¼ne el koymaya Ã§alÄ±ÅŸanlara karÅŸÄ± sessiz kalmayacaÄŸÄ±z. Kuru gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ye pabuÃ§ bÄ±rakacak deÄŸiliz, bunu herkes bilsin." dedi.
Turan, "TBMM Genel Kurulunda yaÅŸanan kavga ve CHP'nin kÃ¼rsÃ¼yÃ¼ iÅŸgal etmesi" ile ilgili AA muhabirine, Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin saÄŸduyulu ortamda geÃ§mesi iÃ§in AK Parti milletvekilleri olarak insanÃ¼stÃ¼ Ã§aba gÃ¶sterdiklerini sÃ¶yledi.
CHP'nin, "siyasi parti gibi deÄŸil, adeta sokak kabadayÄ±sÄ± gibi davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ±" belirten Turan, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"Ancak ne yazÄ±k ki CHP, komisyonda baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± kavgacÄ± tutumunu Genel Kurulda da sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. KÃ¼rsÃ¼ iÅŸgalinin demokratik bir tepki olduÄŸunu iddia ediyorlar. Milletvekillerinin sÃ¶z hakkÄ±nÄ± engellemek, dÃ¼nyanÄ±n neresinde gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸ? Bu, demokratik tepki deÄŸildir, zorbalÄ±ktÄ±r. Meclis kÃ¼rsÃ¼sÃ¼, savaÅŸ meydanlarÄ±nda kazanÄ±ldÄ±. 15 Temmuz'da milletvekilleri canÄ±nÄ± ortaya koyarak o kÃ¼rsÃ¼yÃ¼ korumaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±lar.
O kÃ¼rsÃ¼, bÃ¼tÃ¼n milletin kÃ¼rsÃ¼sÃ¼dÃ¼r. CHP hangi hakla milletin kÃ¼rsÃ¼sÃ¼nÃ¼ iÅŸgal ediyor? Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±mÄ±z Fatih Åžahin, kavganÄ±n iÃ§inde olmamasÄ±na raÄŸmen olaylarÄ± seyrederken bir CHP'li milletvekilinin hedef gÃ¶zeterek vurmasÄ± sonucu yaralandÄ±. CHP'liler Ã§Ä±kÄ±p Ã¶zÃ¼r dileyeceklerine hala 'yavuz hÄ±rsÄ±z ev sahibini bastÄ±rÄ±r' misali AK Parti'yi suÃ§luyorlar. DÃ¼n akÅŸam iki CHP'li milletvekilinin, iki milletvekilimize arkadan saldÄ±rmÄ±ÅŸ olmasÄ± da tesadÃ¼f deÄŸil, karakter meselesidir."
AK Parti Grup BaÅŸkanvekili Turan, parti olarak milli irade ve TBMM'ye sonuna kadar sahip Ã§Ä±kacaklarÄ±nÄ± vurgulayarak, "Darbeciler gibi Meclis kÃ¼rsÃ¼sÃ¼ne el koymaya Ã§alÄ±ÅŸanlara karÅŸÄ± sessiz kalmayacaÄŸÄ±z. Kuru gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ye pabuÃ§ bÄ±rakacak deÄŸiliz, bunu herkes bilsin." ifadelerini kullandÄ±.
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