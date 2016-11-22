19:32, 12 Ocak 2017 PerÅŸembe

Zonguldak'taki FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda altÄ± tutuklama





Zonguldak'ta FETÃ–'nÃ¼n kadÄ±n yapÄ±lanmasÄ±nda Ã¶rgÃ¼t literatÃ¼rÃ¼nde "il imam yardÄ±mcÄ±sÄ±" olduÄŸu tespit edilen kadÄ±n ile 5 kiÅŸi tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Zonguldak'ta, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n kadÄ±n yapÄ±lanmasÄ±nda (literatÃ¼rÃ¼nde) "il imam yardÄ±mcÄ±sÄ±" olduÄŸu belirlenen kadÄ±n ile 5 zanlÄ± tutuklandÄ±. Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan O.M, Ä°.K, M.E, Ã–.Y, M.A. ile Ã¶rgÃ¼tÃ¼n kadÄ±n yapÄ±lanmasÄ±nda "il imam yardÄ±mcÄ±sÄ±" olduÄŸu tespit edilen A.K'nin emniyetteki iÅŸlemleri tamamlandÄ±. SaÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan zanlÄ±lar adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndaki ifadelerinin ardÄ±ndan nÃ¶betÃ§i mahkemeye Ã§Ä±karÄ±lan 6 kiÅŸi tutuklandÄ±. Â

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.