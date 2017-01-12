19:54, 12 Ocak 2017 PerÅŸembe

Ä°stanbul ValiliÄŸi'nden 'telafi dersleri' aÃ§Ä±klamasÄ±





Ä°stanbul'da eÄŸitime ara verilen dÃ¶nem iÃ§in telafi dersleri yapÄ±lacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul ValiliÄŸi, hava muhalefeti nedeniyleÂ eÄŸitime araÂ verilen dÃ¶nem iÃ§in okullardaÂ telafi dersleriÂ yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada,"Ä°limizde 9-10-11 Ocak 2017 tarihlerinde hava muhalefeti ve kar tatili nedeniyle eÄŸitim-Ã¶ÄŸretim kurumlarÄ±nda yapÄ±lamayan derslerin telafisi; ilgili kurumlar tarafÄ±ndan, kurumun tÃ¼rÃ¼ ve Ã¶zel ÅŸartlarÄ± dikkate alÄ±narak kendi programlarÄ±na gÃ¶re oluÅŸturacaklarÄ± uygun ders saatlerinde planlanarak yapÄ±lacaktÄ±r." denildi.

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