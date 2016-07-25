SuikastÃ§i askerlerin eÅŸleri de KPSS ÅŸÃ¼phelisi Ã§Ä±ktÄ±

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 2010 KPSS'deki usulsÃ¼zlÃ¼k iddialarÄ±na iliÅŸkin soruÅŸturmayÄ± yÃ¼rÃ¼ten Anayasal DÃ¼zene KarÅŸÄ± Ä°ÅŸlenen SuÃ§larÄ± SoruÅŸturma BÃ¼rosu SavcÄ±sÄ± YÃ¼cel Erkman'Ä±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± sevk yazÄ±sÄ±nda, 2010 KPSS sÄ±nav sorularÄ±nÄ±n sÄ±navdan Ã¶nce elde edilmesiyle ilgili yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda 10. operasyonun yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.
YazÄ±da, ÅŸÃ¼phelilerin irtibatlarÄ±, bilirkiÅŸi raporlarÄ± ve diÄŸer delillere gÃ¶re sÄ±nav sorularÄ±nÄ± elde ettikleri konusunda kuvvetli deliller bulunduÄŸu ifade edildi.
ÅžÃ¼phelilerin, eÅŸleri TSK bÃ¼nyesinde gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada 15 Temmuz darbe giriÅŸimine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ndan haklarÄ±nda tutuklama ve diÄŸer iÅŸlemler yapÄ±lan kiÅŸiler olduÄŸu vurgulandÄ±.
KPSS ÅŸÃ¼phelilerinin 15 Temmuz darbe giriÅŸiminde aktif rol alan eÅŸlerinin, FETÃ–'ye para aktardÄ±ÄŸÄ± himmet trafiÄŸi de MASAK raporuna yansÄ±rken, yazÄ±da, "ÅžÃ¼phelilerin ve darbe giriÅŸiminde yer alan eÅŸlerinin bir kÄ±smÄ±nÄ±n MASAK raporuna gÃ¶re para transferleri, 'Bank Asya kurtarma operasyonu' dÃ¶neminde para artÄ±ÅŸÄ±, FETÃ– Ã¼yelerinin kullandÄ±ÄŸÄ± ByLock isimli gizli haberleÅŸme programÄ±nÄ± kullandÄ±klarÄ±, FETÃ– tepe yÃ¶netimiyle irtibatlÄ± olduklarÄ± anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r" deÄŸerlendirilmesine yer verildi.
KPSS ÅŸÃ¼phelilerine iliÅŸkin listenin bu kiÅŸilerin asker eÅŸleriyle ilgili iÅŸlem yapÄ±lmasÄ± ve YAÅž'ta deÄŸerlendirilmesi amacÄ±yla 15 Temmuz darbe giriÅŸiminden Ã¶nce Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶nderildiÄŸi kaydedildi.
Listede yer alan KPSS ÅŸÃ¼phelisi Reyhan Abra'nÄ±n eÅŸi BinbaÅŸÄ± Sadullah Abra'nÄ±n Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bombalayan pilot olduÄŸu belirtilen yazÄ±da, KÃ¼bra GÃ¼lmez'in kocasÄ± KÄ±demli YÃ¼zbaÅŸÄ± Haldun GÃ¼lmez ile KÃ¼bra Sagun'un kocasÄ± YÃ¼zbaÅŸÄ± BahadÄ±r Sagun'un Marmaris'e CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a suikasta giden ekipte yer aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
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2010 KPSS'deki usulsÃ¼zlÃ¼k iddialarÄ±na iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda tutuklanan 80 ÅŸÃ¼pheliden, ikisinin eÅŸinin CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a suikast dÃ¼zenlemeye giden ekipte yer aldÄ±ÄŸÄ± belirlendi
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