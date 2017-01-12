Orban: Sığınmacıların Avrupa'ya girişine izin veremeyiz

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, sığınmacıların, insan kaçakçılarının ve onları Avrupa'ya çağıran siyasetçilerin mağdurları olduğunu belirterek, ''Onları (sığınmacıları) anlıyoruz ama onların istediklerini kendilerine veremeyiz, onların Avrupa'ya girişlerine izin veremeyiz.'' dedi.
Budapeşte'de "sınır avcısı" ekiplerinin yemin töreninde konuşan Orban, ''Macar sınırındaki baskı önümüzdeki yıllarda da bitmeyecek. Bu yüzden sınır koruması ileride de ulusal güvenlik açısından yüksek öneme sahip olacak. Dışarıdan, Brüksel'den gelecekte de çözüm bekleyemeyiz. Bu yüzden kendi kendimizi korumalıyız.'' dedi.
Sığınmacıların, insan kaçakçılarının ve onları Avrupa'ya çağıran siyasetçilerin mağdurları olduğunu belirten Orban, ''Onları (sığınmacıları) anlıyoruz ama onların istediklerini kendilerine veremeyiz, onların Avrupa'ya girişlerine izin veremeyiz. İnsan hakları hiçbir yerde ulusal intihara zorlamıyor. Yasa dışı göçmenlerle beraber teröristler de geliyor bu yüzden birçok Avrupa ülkesinde masum insanlar öldü ve kendi ülkelerinin zayıflıklarını hayatlarıyla ödediler.'' diye konuştu.
Avrupa'da sığınmacı krizinin son bulmadığını, Macaristan'ın sınırlarını korumaya devam edeceğine dikkat çeken Orban şöyle konuştu:
''Avrupa'da sığınmacı krizi sonlanmadı. Brüksel hala son yıllarda yasa dışı bir şekilde gelen iki milyon kişiyi dağıtmak istiyor. Hükümetim, sorumluluğumuzun ve vicdanımızın emrettiği şekilde yani Macar sınırını ve güvenliğimizi koruyacak. Saflık ve yanılma dönemi bitti. Gördüğümüz şeyler üzerinden hareket etmeliyiz, görmek istediğimiz şeyler üzerinden değil. Bazıları Avrupa'ya gelen herkesin buradaki kurallara ve kanunlara uyarak yaşamak istediğini düşünüyor ama durum bunun tam tersini gösteriyor; terör saldırısı, ayaklanma, şiddet ve suç. Etnik ve kültürel kavgalar buraya gelen kişilerin bize benzer şekilde yaşamak istemediğini bilakis kendi kültürleri üzere ama Avrupa yaşam standardında yaşamak istediklerini gösteriyor.''
Macaristan'ın sığınmacı krizine verdiği cevabın başarılı ve etkili olduğunu bu yüzden ülkesinin Avrupa Birliği'nin en güvenli ülkelerinden birisi olduğunu savunan Orban, ''Bizde terörizm, toplu şiddet, kutlama yapan insanların üzerine araç sürme yok. Ama bu Macarlarla da bu tür canavarlığın olmayacağı anlamına gelmez. Yasa dışı ve sınırsız göç güvenliği, ekonomiyi ve kültürleri tehdit ediyor.'' ifadesini kullandı.
Macaristan'ın 500 yıldır Avrupa'yı koruduğunu da iddia eden Orban, ''Sınır koruma ekipleri, 500 yıldır olduğu gibi Avrupa sınırlarını da koruyan Macaristan sınırlarını korumaya yemin ettiler. Kendimizi ve Avrupa'yı korumak yüzyıllardır Macar ulusunun kaderi.'' dedi.
Macaristan Başbakanı Orban, sığınmacıların, onları Avrupa'ya çağıran siyasetçilerin mağdurları olduğunu belirterek, ''Onları anlıyoruz ama onların Avrupa'ya girişlerine izin veremeyiz'' dedi
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