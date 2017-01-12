Makedonya'da Suriyeli sığınmacılardan kara kalem sergisi

Guterres: Daha katedilecek çok yol, yapılacak çok iş var

BM Genel Sekreteri Guterres, BM Cenevre Ofisi'nde yapılan Kıbrıs Konferansı'na verilen arada düzenlediği basın toplantısında, "Şu açık ki daha katedilecek çok yol, yapılacak çok iş var" dedi