08:13, 13 Ocak 2017 Cuma

İstanbul'da mali şubeden FETÖ operasyonu





İstanbul'da mali şube ekipleri belirlenen adreslere sabah erken saatlerde FETÖ kapsamında operasyon yaptı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde 'FETÖ/PDY' kapsamında operasyon gerçekleştirdi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Bir grup polis Kartal'da Soğanlık Yeni Mahalle, Mimar Sinan Caddesi'ndeki İBB Lojmanları'na geldi. Polis lojmanda girdiği dairede arama yaptı. Başka bir polis ekibi ise Üsküdar Bulgurlu Mahallesi'nde 5 katlı bir binaya operasyon düzenledi. Binadaki bir daireye giren polisin aramaları devam ediyor.

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