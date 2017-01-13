08:27, 13 Ocak 2017 Cuma

Öksüz hakkında yeni iddia: ABD'ye kaçtı





Akşam Genel yayın Yönetmeni, Öksüz'ün ABD'ye kaçmış olma ihtimali bulunduğunu söyledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Darbe girişiminin kilit ismi firari 'TSK imamı' Adil Öksüz'ün 15 Temmuz'dan 3 gün sonra ABD'ye kaçtığı ileri sürüldü. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Kelkitlioğlu, Öksüz'ün ABD'ye kaçtığı iddiasını köşesine taşıdı. Kelkitlioğlu, "İstihbarat birimlerine göre Öksüz, 15 Temmuz'dan hemen 3 gün sonra ABD'ye kaçtı. Bu nasıl olur demeyin! Örgütün bu kadar güçlü bir ismi, Akıncı Üssü'nde yakalandığı halde hiçbir şey olmamış gibi adliyeden çıkabiliyorsa, üç gün sonra da hiçbir engelle karşılaşmadan ABD'ye kaçabilir" ifadelerini kullandı. Öksüz, aylardır devam eden aramalara rağmen bulunamamıştı.

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