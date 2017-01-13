BM'den 'Kıbrıs Konferansı' açıklaması

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs konusunda dün gerçekleştirilen uluslararası konferansa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis ile garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin dışişleri bakanlarının katıldığı, Avrupa Birliğinin de gözlemci olarak yer aldığı belirtildi.
Konferansta, Akıncı ve Anastasiadis'in son 20 ayda kaydedilen olağanüstü ilerlemeden dolayı takdir edildiği vurgulanan açıklamada, Cenevre'deki uluslararası etkinliğin her iki lider sayesinde yapıldığı ifade edildi.
Açıklamada, Kıbrıs müzakerelerinin 6 temel başlığından biri olan "Güvenlik ve Garantiler "in konferansta ilk kez tartışmaya açıldığına dikkat çekilerek, "Katılımcılar Kıbrıs müzakerelerinin başarılı bir şekilde sonuçlandırılması için tam zamanının geldiği konusunda hemfikir oldu." ifadesine yer verildi.
Tarafların konferansın başka tarihlerde sürdürülmesinde anlaşmaya vardığı aktarılan açıklamada, uzmanlardan oluşacak bir çalışma grubunun 18 Ocak'ta bir araya geleceği ve buradan çıkacak sonucun hemen akabinde sürecin siyasi düzeyde devam edeceği bildirildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konferansın ardından yaptığı açıklamada, Kıbrıs müzakerelerinde teknik konuları konuşmak üzere 18 Ocak'ta uzmanların, daha sonraki bir tarihte ise bakanların bir araya geleceğini, buradan bir sonuç çıkması halinde de başbakanları davet edeceklerini söylemişti.
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