08:57, 13 Ocak 2017 Cuma

Şam'da askeri havaalanına saldırı





Şam'da askeri havaalanına düzenlenen saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildiği iddia ediliyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan askeri havalimanına saldırı düzenlendi. Suriye medyası saldırıyı İsrail'in yaptığını iddia etti. Suriye resmi haber ajansı SANA, saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildiğini duyurdu. Haberde havalimanının İsrail'den atılan roketlerle hedef alındığı öne sürüldü. Reuters'ın haberine göre ise Suriye ordusu, saldırıyı ‘alçakça’ olarak tanımlayarak karşılığını verebileceklerini açıkladı. Suriye yönetimi saldırının gece yarısından sonra yapıldığını belirtti. İddialara ilişkin İsrail'den henüz bir açıklama yapılmadı.

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